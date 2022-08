Tørke får konsekvenser for øl-bryggerier

Mexicos præsident vil have bryggerier i den nordlige del af landet til midlertidigt at reducere produktionen af øl på grund af langvarig tørke.

- Det er ikke sådan, at de ikke længere vil producere øl, men i nord vil der ikke længere blive produceret øl, siger præsident Andrés Manuel López Obrador.

Giganter som det hollandske Heineken og det belgisk-brasilianske Anheuser-Busch InBev er blandt de bryggerier, der har fabrikker i det nordlige Mexico.

Husholdninger i den store industriby Monterrey har i flere uger været underlagt rationeringer af deres forbrug af vand. Det skyldes mangel på regn.

Miljøaktivister beskylder desuden forsyningsselskaber og myndigheder for dårlig styring af vandressourcerne.

Præsident López Obrador siger, at hans regering vil støtte selskaber, hvis de begynder at brygge øl i Mexicos sydøstlige delstater, der er kendt for mægtige floder, frodige jungler og et højt niveau af fattige.

- Men tilladelse (til at fremstille øl, red.) kan ikke længere gives, hvor der er ikke vand, siger præsidenten.

Mexico var i 2021 verdens største eksportør af øl med et salg på omkring fem milliarder dollar ifølge data fra FN. Holland er på andenpladsen med en eksport til en værdi af 2,2 milliarder dollar.

For at sikre tilstrækkelig med vandforsyning i de tørkeplagede områder har regeringen i Mexico City erklæret en nødsituation for de nordlige dele af landet.

Det giver myndigheder mulighed for at indføre særlige tiltag for at sikre, at der er vand i hanerne.