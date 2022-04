Topadvokat får kæmpebøde

Advokat Nima Nabipour skal betale en stor bøde for at have forbrudt sig mod god advokatskik. Det er ikke første gang, at god advokatskik volder ham problemer

Advokat Nima Nabipour, der nok bedst er kendt for at repræsentere svindeldømte Britta Nielsen, skal af med hele 60.000 kroner i bøde.

Det fremgår af en kendelse fra Advokatnævnet.

Nævnet konkluderer, at en paragraf i den ansættelseskontrakt, som Nima Nabipours advokatfirma har udarbejdet, strider imod god advokatskik, fordi den gav advokatfirmaet ret til at kontakte en ansat advokats klienter. Men advokater må ikke uopfordret kontakte kollegers klienter.

'Advokatnævnet finder, at advokat Nima Nabipour groft har handlet i strid med god advokatskik ved over for en anden advokat at tilegne sig eller forsøge at tilegne sig en rettighed, som efter nævnets vurdering er i strid med den personlige beskikkelse og som potentielt kan føre til fortrængning af advokat [klager],' lyder det i kendelsen.

Nævnet tog sagen op på baggrund af en klage fra en nu tidligere ansat kvinde i Nabipours advokatvirksomhed, Nima N Advokatfirma.

Advokater må ikke kontakte andre advokaters klienter, fordi man ikke må kunne 'fortrænge' en advokat.

'Advokater må alene påtage sig en sag for en klient efter direkte anmodning fra klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller efter anmodning fra en offentlig myndighed eller andet kompetent organ. Hensynet bag bestemmelsen er at beskytte klienter mod unødigt at blive forstyrret af advokater, som forsøger at skaffe sager,' lyder det videre i kendelsen.

Udover at være advokat, er Nabipour også uddannet skuespiller. Han har blandt andet spillet med i filmen 'Far til fires vilde ferie' fra 2015. Foto: Jens Dresling

Benægter

Ifølge den tidligere advokat hos Nima N Advokatfirma fortrængte den celebre advokat hende fra sager med i hvert fald fem klienter.

'Advokat [klager] har endvidere anført, at advokat Nima Nabipour/hans sekretær henholdsvis har undladt at give [klager] numrene eller givet [klager] forkerte/forældede numre på en række klienter således, at klienterne har været nødsaget til at kontakte hans kontor for at få fat i [klager]. Herefter har advokat Nima Nabipour fortrængt [klager] fra sagerne,' fremgår det af kendelsen.

Nima Nabipour benægter, at han har fortrængt advokaten, og nævnet giver da heller ikke den kvindelige advokat medhold heri. Advokatnævnet konkluderer i stedet, at parterne har forskellige syn på sagen, og at Advokatnævnet ikke kan træffe afgørelse om det.

Bøden falder altså alene på grundlag af paragraffen i ansættelseskontrakten. Nima Nabipour er også blevet frifundet i andre klagepunkter, fremgår det af kendelsen.

Ikke første gang

Nima Nabipour har siden april 2020 indkasseret intet mindre end fire bøder for brud på god advokatskik, hvilket Advokatnævnet blandt andet lægger til grund for, at bøden i denne omgang skal op på 60.000 kroner.

Den ene af de fire bødesager har Nima Nabipour valgt at gå videre med ved domstolene, og den er derfor ikke endeligt afgjort.

Den kendte advokat har før taget sager mod ham videre i retten. I 2020 fik han for eksempel en økonomisk lussing af Østre Landsret, der ligesom byrettens mente, at Nabipours krav om knap en million kroner i advokatsalær for sit arbejde for Britta Nielsen for alt for meget.

Nabipour var kun berettiget til omkring halvdelen af de 934.608 kroner, han havde krævet, afgjorde retten.