Topchef angriber SAS og Norwegian: - De er som junkier

Det var egentlig en festdag i Billund Lufthavn for flyselskabet Ryanair, da de torsdag åbnede yderligere syv ruter.

Men selskabets personaledirektør, Eddie Wilson, kunne ikke lade være med at skyde med skarpt efter konkurrenterne, skriver Finans.

Der er ikke plads til så mange store flyselskaber i Europa, som det er tilfældet lige nu, mener topchefen, og mens han føler sig sikker på sit eget selskabs vegne, så langer han hårdt ud efter SAS og Norwegian.

- Det bliver de traditionelle flyselskaber, der kommer ud som tabere. Enten har de en gæld, de skal have betalt af, eller også har de ingen penge at investere. De er som junkier på statsstøtte, mens vi kan klare os selv, siger Eddie Wilson.

Ifølge Eddie Wilson er det et spørgsmål om tid, før nogle flyselskaber må opgive kampen om overlevelse - og en førende plads på markedet.

Han mener, at gælden i de statsejede flyselskaber nu er så stor, at 'posen er nødt til at blive rystet'.

Finans har talt med aktieanalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, der erkender, at den danske og svenske stat nu har reddet SAS i to omgange, men han er ikke enig i topchefens betragtning af Norwegian. Ifølge Jacob Pedersen har den norske stat stort set ikke ydet nogen støtte til flyselskabet.