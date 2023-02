Topchef færdig efter 12 måneder

Danica Pension skifter ud på toppen og kasserer administrerende direktør Søren Lockwood efter et år på posten

Det er koldt på toppen.

Men det fik administrerende direktør i Danske Banks pensionsselskab, Danica Pension, Søren Lockwood kun lov at mærke i et år, før hans afgang blev annonceret.

Onsdag morgen skriver Finans nemlig, at han bliver skiftet ud med tidligere PFA-direktør Mads Kaagaard.

Det sker 1. november.

Mads Kaagard sad sidste år som midlertidig topchef hos konkurrenten PFA, efter Allan Polack smuttede fra posten. Herefter overtog Ole Krogh Petersen, der i første omgang var bundet af en konkurrenceklausul på grund af sin tid som CEO i Danica Pension.

Dermed bytter Ole Krogh Petersen og Mads Kaagaard pladser i toppen af den danske pensionsbranche.

Var ikke 'midlertidig'

'Først og fremmest vil jeg gerne ønske både Mads og Danica Pension tillykke. Mads har i mere end syv år i forskellige roller leveret en stærk indsats for PFA og vores kunder, og det vil vi gerne takke ham for,' udtaler Ole Krogh Petersen, adm. direktør i PFA, i en skriftlig kommentar til Finans.

Det betyder altså, at Søren Lockwood allerede er på vej ud af vagten. Ifølge Finans har han ellers i juni udtalt, at han ikke var en 'midlertidig løsning' i Danica Pension.

Nu er der tilsyneladende kommet andre boller på suppen.

'Jeg har hele tiden ønsket, at min tid som adm. direktør ikke skulle vare i mange år, og jeg ser derfor frem til at give stafetten videre til Mads Kaagaard. Jeg fortsætter mit arbejde, indtil Mads tiltræder og sikrer herefter en god overlevering og opstart for Mads', lyder det nu fra Søren Lockwood i en pressemeddelelse fra Danica Pension.

Mads Kaagaard overtager som sagt først 1. november, og herefter trækker Søren Lockwood stikket helt og lader sig pensionere, skriver Finans.

