Nuværende topchef i Mærsk Søren Skou må snart vinke farvel til sin titel.

Fra 1. januar 2023 tiltræder Vincent Clerc som CEO for A.P. Møller - Mærsk A/S, og dermed er Søren Skou fortid i virksomheden.

Det skriver selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Vincent Clerc overtager posten efter at have været i Mærsk i 25 år. Hans nuværende rolle er chef for divisionen Ocean & Logistics i Mærsk.

Opdateres ...