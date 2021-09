Topchef færdig i milliardkoncern efter krænkelser

Thomas Muurmann Henriksen, der indtil dags dato var adm. direktør i milliardkoncernen DanBred, er fortid i selskabet.

Det fremgår af en pressemeddelelse virksomheden har udsendt.

Topchefen kom i strid modvind, da Finans tirsdag kunne afsløre, hvordan en sag om seksuel chikane denne sommer rystede virksomheden, der blandt andet har den store brancheorganisation Landbrug & Fødevare i ejerkredsen.

18 mellemledere i virksomheden har i et et fælles brev klaget til bestyrelsen over grænseoverskridende adfærd af Thomas Muurmann Henriksen. Ifølge mellemlederne har den nu forhenværende direktør i årevis været nærgående over for yngre, kvindelige kolleger ved firmafester.

Tilsyneladende kammede det over til en firmafest i juni. Her blev direktøren ifølge flere øjenvidner nærgående over for tre kvinder.

'Det er vigtigt for mig, at min person og de fejltagelser som jeg har begået, ikke kommer til at skygge for DanBreds videre udvikling'.

'Med den store opmærksomhed, der er på min person lige nu, har jeg vurderet, at det ikke er til gavn for selskabet, at jeg fortsætter som direktør, og derfor trækker jeg mig', skriver Thomas Muurmann Henriksen i pressemeddelelsen ifølge Finans.

Enig bestyrelse

I en intern undersøgelse af forløbet konkluderede bestyrelsen i selskabet, at der skulle sættes en stopper for Thomas Muurmanns 'uacceptable adfærd', men at han på trods af anklagerne kunne fortsætte i jobbet - selvom der var grundlag for 'alvorlig kritik'.

Imidlertid har piben fået en anden lyd, hvor bestyrelsesformand Christian Junker fortæller, at bestyrelsen er enige i Thomas Muurmann Henriksens beslutning om at træde af, da der skal 'skabes ro i virksomheden som følge af det forløb, der har været beskrevet i pressen'.

- At Thomas i dag har ønsket at trække sig fra sin post er en rigtig disposition, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Bestyrelsen har tidligere taget skarp afstand fra den opførsel, som de forurettede kvinder har været udsat for. Selskabet har søsat en række konkrete tiltag, der skal skabe tryghed og tillid på arbejdspladsen.

'Der er ingen tvivl om, at de berørte kvinder har oplevet en upassende adfærd. Vi tager skarpt afstand fra den opførsel, de har været udsat for, siger Christian Junker i en skriftlig kommentar til Finans.

En kvinde er blevet tilbudt en godtgørelse på 50.000 kroner. To andre er blevet tilbudt 25.000 kroner, skriver Finans.

DanBred arbejder inden for grisegenetik og sælger avlsdyr og sæd til store dele af verden og havde sidste år en omsætning på 1,2 milliarder kroner. På Berlingskes liste over de 1000 største virksomheder indtager DanBred en placering som 409.