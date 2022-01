Topchef forlader dansk gigant

Den danske gigant Bang & Olufsen mister deres Executive Vice President og Chief Marketing Officer Christian Birk.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Christian Birk forlader Bang & Olufsen af 'personlige årsager', lyder det. Virksomheden arbejder nu på at finde hans afløser.

- Jeg vil gerne takke Christian Birk for hans store indsats for Bang & Olufsen de sidste fire år, og jeg ønsker ham al mulig held og lykke i fremtiden, udtaler CEO Kristian Teär i pressemeddelelsen.

- Vi har en god midlertidig løsning på plads, og vi igangsætter nu processen med at finde Christians afløser, fortsætter han.

B&O i comeback

Bang & Olufsen er især kendt for at udvikle og sælge tv- og lydprodukter. I efteråret havde selskabet et stigende salg af produkter, viser selskabets halvårsregnskab.

I andet kvartal, som dækker over månederne september, oktober og november, har B&O således omsat for 809 millioner kroner.

Det er en stigning på 17 procent i forhold til samme periode året før. Især salget af højttalere og tv har været i fremgang i kvartalet, oplyste B&O i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet.

B&O har tidligere haft svært ved at tjene penge, men det er nu femte kvartal i træk, at selskabet har sorte tal på bundlinjen.