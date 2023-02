Topchef forsvarer tårnhøj løn

Fyringer og reallønsnedgang er realiteten for mange danskere i virksomheders forsøg på at spare.

Det gælder dog ikke for flere topchefer, som får endnu flere penge i lønposen, det skriver Finans.

Forsvarer 30 mio. kr. i løn

Topchef for Norden, Jan Rindbo, mener, at det er helt naturligt, at han skal have så høj en løn.

Han fik i 2022 en løn på 4,3 mio. dollars, svarende til 30 millioner kroner.

Tilbage i 2019, lød hans løn på 1,7 mio. dollars. I 2021 var lønnen på samlet 3,7 mio. dollars, det svarer til halvdelen af den samlede skat, virksomheden Norden betalte sidste år.

Det er en lønstigning på lidt over sammenlagt 16 procent.

Sådan en lønstigning sender ikke et forkert signal eller er svært at retfærdiggøre i en tid med inflation og reallønsnedgang, mener Jan Rindbo.

- Nej, min løn er baseret på en performance. Det er på baggrund af resultater, der kommer så mange til gode. Og min løn vil jo også bevæge sig nedad i nedgangsår. Den er som sagt afhængig af resultater, siger han til Finans.

Så meget stiger de i løn

Finans har lavet en oversigt over de højst lønnede topchefer i C25, den har de baseret på de vederlagsrapporter, der er offentliggjort.

En af dem der kan grine hele vejen til banken, er direktør for Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen. Han fik i 2022 60 mio. kr., hvilket er en fremgang på 3,1 procent fra 2021.

Vestas direktør, Henrik Andersen, fik i 2022 34,5 millioner kroner, som er en stigning på 9,5 procent fra 2021.

Direktøren for GN Hearing, Gitte Pugholm Aabo, fik 18,6 mio. kr. 2022, hvilket er hele 26,5 procent mere end i 2021.