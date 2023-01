Topchef stopper efter 30 år

Administrerende direktør for Thise Mejeri, Poul Pedersen, har besluttet at sende topposten videre

Det siges, at man ikke skal græde over spildt mælk.

Men måske der i disse dage alligevel bliver fældet en tåre hos Thise Mejeri, hvor Poul Pedersen stopper som administrerende direktør efter 30 år.

Mejeriet har torsdag annonceret vagtskiftet i en pressemeddelelse.

Stor udvikling

Pedersen satte sig for første gang i direktørstolen i 1992.

Dengang overtog han sammen med en kompagnon sine forældres privatmejeri. På det tidspunkt havde Thise Mejeri kun fire år på bagen.

Siden da har virksomheden været igennem en markant udvikling og er i dag blevet en kommerciel succes, som også spiller en rolle på det udenlandske mejerimarked.

Dansk mejerihistorie

Men nu er det tid til at give stafetten videre, selvom det ikke har været en nem beslutning, indrømmer Poul Pedersen en pressemeddelelsen.

- Vi har været med til at skrive dansk mejerihistorie i de sidste 30 år.

- Vi har blandt andet bidraget til at punktere myten om, at man skal være meget stor og stærk for at overleve i den benhårde konkurrence på hjemmemarkedet og på eksportmarkederne, lyder det blandt andet fra den afgående direktør.

Poul Pedersen stopper, når der er fundet en afløser.