Topdanmark giver rekordudbytte efter mild slutning på 2022

Forsikringskoncernen Topdanmark udbetaler et rekordstort udbytte til sine aktionærer efter en mild slutning på 2022, hvor et salg af afdelingen for livsforsikringer gav lidt ekstra på kistebunden.

Det fremgår af det regnskab for 2022, som Topdanmark har udsendt tirsdag.

I alt vil Topdanmark udbetale 53,5 kroner per aktie. Det svarer ifølge erhvervsmediet Marketwire til en samlet sum på 4,8 milliarder kroner i udbetaling.

På bundlinjen slutter Topdanmark med et overskud på omkring to milliarder kroner.

Cirka halvdelen af det overskud kommer dog som følge af salget af afdelingen for livsforsikringer, der blev afhændet til Nordea for lidt under en milliard kroner.

2022 startede ellers med modvind for Topdanmark, der har hjulpet næsten 20.000 kunder med storm- og skybrudsskader gennem hele året.

Stormene Nora og Malik betød flere erstatninger for skader end normalt i starten af året.

Modsat fik Topdanmark dog lidt medvind i slutningen af året. Både fra en mild vinter med færre vejrrelaterede skader til Topdanmarks kunder end ventet. Men også Topdanmarks investeringer oplevede et større afkast, end selv Topdanmark forventede, da de gjorde status 1. december.

I den del af forretningen, som Topdanmark selv er herre over, melder selskabet om 3,8 procent flere indtægter fra præmier.

Forsikringsselskaber kigger meget på, hvor stor en del af deres præmieindtægter, der bruges på erstatninger og driftsomkostninger. Det kaldes en combined ratio.

For Topdanmark lå den i 2022 på 81,8 procent. Det er lidt højere end året før, men lavere end forventet, da 2022 gik i gang.