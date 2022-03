Topdirektør stopper efter 15 år

Lars Aagaard, der har været administrerende direktør i interesseorganisationen Dansk Energi i 15 år, fratræder sin stilling.

Det sker efter gensidig aftale.

Det skriver Dansk Energi i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

Udskiftningen på chefposten kommer, efter at Green Power Denmark, der er navnet på en samlet interesseorganisation for store dele af den danske energibranche, er blevet sat i søen.

- Green Power Denmark er født, og det markerer for mig slutningen af en fantastisk epoke i Dansk Energi. Efter 15 år i toppen af Dansk Energi synes jeg, tidspunktet for mig er rigtigt i forhold til at lade ledelsesstafetten gå videre, siger han.

- Jeg vil gerne takke alle de dygtige medarbejdere, som gennem årene har skabt store resultater for både medlemmerne og den grønne omstilling, lyder det i pressemeddelelsen.

Green Power Denmark, der består af organisationerne Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft, har allerede valgt sin direktør. Navnet vil blive offentliggjort inden for få dage, hedder det.

Lars Aagaard vil fortsætte som administrerende direktør, indtil afløseren tiltræder.