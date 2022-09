Topinvestor advarer: Vi skal endnu længere ned

Det har været en særdeles turbulent tid på aktiemarkedet, og nu advarer den britiske topinvestor Jeremy Grantham mod, at det ikke er slut.

Den såkaldte 'superboble', som markedet ifølge Grantham befinder sig i, er nemlig endnu ikke bristet.

Sådan lød det i et notat onsdag, skriver Finans.

'Den nuværende superboble består af en hidtil uset farlig kombination af aktiver, der er prisfastsat på kritisk høje niveauer, et råvarechok og pengepolitiske stramninger fra Federal Reserve,' skriver den kendte investor i notatet.

'Hver eneste cyklus er unik, men hver eneste historiske parallel antyder, at det værste endnu ikke er kommet,' fortsætter han.

Forudså flere bobler

Jeremy Grantham er medstifter af kapitalforvaltningsfirmaet GMO og har flere gange tidligere advaret mod bobler.

Annonce:

Ifølge Finans har han både sommetider taget fejl, men ramte plet med boblen i Japan i 1980’erne og 1990’erne, dot.com-boblen og boblen på det amerikanske boligmarked op til finanskrisen.

'Min teori er, at disse superbobler brister under flere stadier. Først dannes boblen; så sker der et tilbageslag, som der netop gjorde i første halvdel af dette år, hvor en eller anden ting i det økonomiske eller politiske miljø får investorerne til at indse, at perfektionen ikke vil vare evigt, så værdiansættelserne tager et halvt skridt tilbage.' skriver Jeremy Grantham.

'Så er der det, vi lige har set – et bear market-rally. Endelig forringes de fundamentale forhold, og markedet falder til et lavpunkt'.

Mange investorer får sig lige nu et rap over nalderne. Det er der dog råd for. Nicolai tabte fire millioner under finanskrisen - læs her, hvordan han blev millionær igen.