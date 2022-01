Topøkonomer forlader Nordea efter omdiskuteret coronaanalyse

De to økonomer Martin Enlund og Andreas Steno Larsen forlader Nordea.

De blev i november suspenderet fra banken efter at have skrevet en vaccineskeptisk analyse med nazireferencer, som blev trukket tilbage.

De to økonomer blev efterfølgende suspenderet, mens Nordea igangsatte en undersøgelse.

Undersøgelsen er offentliggjort mandag, og den konkluderer, at udsagn og referencer i analysen ikke er på linje med Nordeas værdier.

Nordea skriver, at begge økonomer er blevet tilbudt at blive i banken, men at de begge har valgt at stoppe. Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Andreas Steno Larsen havde titel af chefstrateg, mens Martin Enlund var chefanalytiker.

I analysen blev der ifølge Berlingske, der gendannede analysen, sat spørgsmålstegn ved effekterne af vacciner.

- Mens mange mennesker stadig ser ud til at tro, at vacciner bremser smitte, så står det klart, at det gør de ikke.

- Vaccinen er åbenbart så god, at man er nødt til at tvinge folk til at tage den. Det vil næppe gøre underværker i forhold til manglen på tillid til systemet, skrev Nordea-økonomerne.

Analysen vakte også opsigt, fordi den indeholdt nazireferencer, hvor der blev henvist til Nürnbergprocessen, hvor topnazister blev stillet til ansvar for deres handlinger under Anden Verdenskrig.

- Hvis vi ser bort fra lærdommen fra Nürnbergprocessen i forhold til kropslig integritet, informeret valg, indgreb i borgerrettigheder og så videre, så er der omkostninger ved nedlukninger, vaccinetvang og så videre, skrev økonomerne ifølge Berlingske.

Det finske parlamentsmedlem Mikko Kärnä rettede en hård kritik mod Nordea på baggrund af analysen.

- Nordea? Har I hyret (...) et af Facebooks vaccinekritikerhold til at skrive jeres officielle nyhedsbreve? Er dette virkelig Nordeas officielle holdning, skrev Mikko Kärnä på Twitter.

Nordea oplyser i pressemeddelelsen, at banken på baggrund af sagen vil styrke sine procedurer i forbindelse med offentliggørelse af analyser.