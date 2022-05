Trækker sig fra bestyrelse

Tidligere klima- og energiminister Lykke Friis trækker sig i dag fra sin post i bestyrelsen i Rockwool Fonden.

Det oplyser hun på Facebook.

'Jeg har været glad for i otte år at være en del af en fond, der spiller en så afgørende rolle i samfundsdebatten,' skriver hun i sit opslag.

Ikke foreneligt

Hun begrunder udtrædelsen med, at hun ikke kan forene sit daglige virke som direktør og kommentator med arbejdet som bestyrelsesmedlem for Rockwool Fonden efter den russiske invasion af Ukraine.

Hun skriver videre, at det er afgørende, at der ikke kan opstå tvivl om, at hendes udtalelser alene hviler på hendes egne holdninger og faglighed om krigen i Ukraine.

'Jeg er derfor nået til den konklusion, at det ikke er foreneligt med mit daglige virke at være medlem af Rockwool Fondens bestyrelse.'

Hård kritik

Rockwool er tidligere blevet kritiseret i hårde vendinger for deres fortsatte virke i Rusland. Blandt andet har den ukrainske ambassadør i Danmark langet ud efter Rockwool og beskyldt dem for at være med til at 'finansiere Vladimir Putins krigsmaskine'.

På trods af kritikken har Rockwool valgt at fortsætte deres aktivitet i Rusland. Topchef i virksomheden Jens Birgersson har tidligere forklaret, at det vil være en gave til Rusland, hvis al deres aktivitet i landet bliver lukket ned.

- Man kan ikke købe vores fabrikker. De kan kun blive bygget af os. De er unikke. At forære dem væk ville være at give en kæmpe økonomisk fordel for Rusland i fremtiden, har topchefen tidligere udtalt til Finans.