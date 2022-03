Træt af skattesmæk? Sådan får du penge tilbage

Der er ting, man kan gøre for at mindske risikoen for skattesmæk

Blev du endnu engang mødt af røde tal, da du tjekkede din årsopgørelse for 2021? Eller har du ramt plet i år, men kunne egentlig godt tænke dig i stedet at få penge tilbage næste gang?

Aske Buemann, CEO og medstifter af skatte-platformen TaxHelper, guider dig her til, hvordan du kan justere din indkomst for at øge chancen for at undgå skattesmæk og måske endda få en 'skatte-gevinst'.

- Det er rigtig væsentligt, at man er opmærksom på, at det altså ikke bare handler om at sætte en højere indkomst, end man reelt får, hvis man gerne vil have penge tilbage i skat, siger Aske Buemann.

- Det afhænger nemlig af størrelsen på din løn, hvorvidt det er en god ide at sætte en højere eller lavere indkomst, fortsætter han.

Du kan se, hvordan du bør justere din indkomst alt efter, hvad du tjener, her. Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Anbefaler det ikke

Aske Buemann anbefaler dog generelt, at man forsøger at ramme sin reelle indkomst, når man justerer forskudsopgørelsen.

- Overskydende skat er jo i virkeligheden bare skat, man har betalt for meget gennem året.

- Havde man haft de penge til rådighed i stedet, kunne man for eksempel have investeret dem eller på anden måde forvalte dem bedre, end hvis de bare ligger hos Skattestyrelsen. Så jeg synes, at det er lidt overhypet af forsøge at give sig selv en 'gevinst', siger han.

- Hvad hvis man er typen, der kun har sine penge stående i banken?

- Så kan man sige, at hos Skattestyrelsen får man ikke negative renter. Har man negative renter og er ikke kommet i gang med at investere, kan man selvfølgelig undgå dem på den måde.

En anden god måde at undgå skattesmæk er at have godt styr på sine fradrag. Ekstra Bladet har samlet et overblik over en række fradrag, som ofte bliver glemt. Dem kan du læse om her.