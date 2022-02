Trods angreb på Ukraine: Europa i grønt

Ruslands angreb på Ukraine skabte turbulens på de europæiske aktiemarkeder torsdag, men nu ser de ud til at gøre et lille comeback.

Det danske c25-indeks steg ved åbningen fredag morgen således med 1,2 procent og ligger nu på en stigning på lidt under én procent.

STOXX 600 - et aktieindeks over europæiske aktier - er oppe med knapt én procent. Også eksempelvis det svenske OMXS30, det tyske DAX 40 og det franske CAC 40 holder sig over den grønne linje på trods af, at krigen raser.

FTSE 100 - et indeks bestående af de 100 selskaber på London Stock Exchange med størst markedsværdi - er steget med over én procent.

Comeback til russiske aktier

Torsdag styrtdykkede det russiske MOEX-indeks med hele 43 procent, efter at al handel med aktier havde været indstillet i nogle timer.

Senere på dagen vandt indekset dog noget tilbage, så det 'kun' var nede med 23 procent.

Men fredag gør russiske aktier noget af et comeback. MOEX-indekset er således steget med knapt 20 procent.

Også eksempelvis det amerikanske tech-indeks Nasdaq startede torsdagen ud med at tabe cirka tre procent, men indhentede i løbet af dagen det tabte - og sluttede med et plus på mere end tre procent.