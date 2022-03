Trods corona: Luksusmærke sætter rekord

Selvom verden stadig hang fast i corona-dyndet og mange af verdens store virksomheder sloges om at få fingre i elektroniske chips, lykkedes det den tyske sportvognsproducent Porsche at levere 301.915 biler til kunder verden over.

Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2021.

De gode resultater glæder ikke overraskende ledelsen.

'Driftsoverskuddet var i alt 5,3 milliarder Euro og en overskudsgrad på 16 procent. Vi opererer derfor meget profitabelt. Vi har overgået vores mål og sætter nye standarder i konkurrencen blandt globale bilfabrikanter,' lyder det i regnskabets ledelsesberetning.

Overskudsgraden dækker over, hvor mange kroner selskabet tjener, hver gang det omsætter for 100 kroner.

Tyskerne, der står bag den måske mest ikoniske sportsvogn i verden, Porsche 911, oplevede den største vækst i USA, mens Kina fortsat er det største enkeltmarked.

Således kom der 95.671 nye Porscher ud på de kinesiske veje sidste år, mens hele Europa tilsammen aftog 9000 færre biler.

El i vækst

Porsche gør også i regnskabet meget ud af selskabets omstilling mod at nedbringe sit CO2-aftryk. Blandt andet ved i højere grad at bruge vedvarende energi til at drive sine fabrikker og udvikle såkaldte syntetiske brændstoffer til brug i traditionelle forbrændingsmotorer.

De såkaldte 'efuels' betragtes som klimaneutrale, fordi de oftest fremstilles ved at trække CO2 ud af atmosfæren og lagre det i et flydende brændstof, der virker liges så godt som fossil benzin og diesel.

Men også Porsches første elbil, Taycan, er eftertragtet, lyder det i regnskabet. I alt var 39 procent af alle leverede Porsche-biler sidste år enten en Taycan eller en hybrid, og Taycan overgik salget af den ikoniske 911-sportsvogn.

'På trods af udfordringerne med chipmangel og afbrydelserne forårsaget af covid-19-pandemien, har vi arbejdet hårdt for at gøre det muligt for flere kunder end nogensinde at realisere deres drøm om at eje en Porsche.'

'Efterspørgslen forbliver høj og vores ordrebøger ser meget robuste ud, så vi starter 2022 fulde af momentum og selvtillid i alle regioner af verden,' udtaler Detlev von Platen, direktør med ansvar for salg og marketing, i regnskabet.