Trods corona og prisfald: Danish Crown med rekordresultat

Danish Crown har tjent rekordmange penge trods massive prisfald på grisekød samt turbulensen fra coronakrisen.

Det oplyser slagterikoncernen i en pressemeddelelse.

I regnskabsåret 2020/21 lander overskuddet på 2,3 milliarder kroner. Det er 5,3 procent mere end det foregående regnskabsår.

Ifølge topchef Jais Valeur er det et 'virkelig godt regnskab', som Danish Crown har kunnet levere i et ellers turbulent år med blandt andet corona.

Han peger på, at der er flere grunde til det gode resultat. Blandt andet har der været medvind i Danmark, Polen og Sverige.

- Det er også nogle af vores internationale satsninger inden for bacon, konserveres og pizzatopping - altså pepperoni, siger han.

Derudover har det været et godt år i selskabet DAT-Schaub.

- I år har højdespringeren været i DAT-Schaub, hvor biprodukter fra grise bruges dels til pølsetarme, dels til råvarer til farmaceutisk industri.

- Der er vi lykkedes rigtig godt i det år, der er gået, lyder det fra Jais Valeur.

Fremgangen kommer, til trods for at omsætningen er faldet til 58,3 milliarder kroner. Det er 4,1 procent mindre end sidste år.

Faldet skyldes, at der har været prisfald på grisekød hen over sommeren, og at restauranter har været lukket under corona.

Det rekordstore overskud betyder, at Danish Crowns ejere kan se frem til at få rekordmange penge tilbage i hænderne.

1600 andelsejere leverer grise til slagterikoncern, og 1,7 milliarder kroner sendes retur til ejerne, fortæller Jais Valeur.

- Det er rekordmange penge, som går tilbage til ejerne i år. Per kilogram bliver det lidt mindre, fordi der er leveret otte procent flere grise i år. Men samlet set er det en rekordudbetaling, siger topchefen.

Han tør ikke spå om, hvorvidt det nye regnskabsår - 2021/22 - vil blive lige så godt som det foregående.

- Det er vanskeligt at spå om, selv om vi allerede er i gang med regnskabsåret. Men der er ikke mangel på udfordringer.

- Der er stadigvæk corona, det kinesiske marked er stadig vanskeligt, og afrikansk svinepest spreder sig fortsat i Europa.

- Så jeg vil afholde mig fra prognoser. Men jeg synes, vi har godt momentum, en stærk strategi, og vi ved, hvad vi vil, lyder det fra topchefen.