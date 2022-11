Trods høj inflation: Beskæftigelsen sætter igen rekord

Den tårnhøje inflation har endnu ikke tvunget det danske arbejdsmarked i bakgear.

I september var der således 6300 flere lønmodtagere end i august. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det betyder, at der var 2.971.900 i beskæftigelse, hvilket er ny rekord.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, kalder det 'vildt spektakulært', at der fortsat er fart på arbejdsmarkedet herhjemme.

- Beskæftigelsen fortsætter den ekstremt høje fart og drøner ind i ny rekord. Det er imponerende, at der stadig kommer flere i arbejde på trods af de massive udfordringer, der i øjeblikket rammer den danske økonomi, skriver han i en kommentar.

Han forudser dog, at beskæftigelsen med stor sandsynlighed vil dale inden for en overskuelig fremtid.

- Inflationen er historisk høj, forbrugerne er i et historisk ringe økonomisk humør, og utroligt mange pile peger mod afmatning i økonomien, lyder det fra Jeppe Juul Borre.

Søren Kristensen, der er cheføkonom hos Sydbank, ser i udgangspunktet positivt på den stigende beskæftigelse. Men man risikerer også, at arbejdsmarkedet overopheder, påpeger han.

- En overophedning af arbejdsmarkedet kan forværre og forlænge den efterfølgende nedtur, skriver han i en kommentar.

- Det var nøjagtigt det, som nationalbankdirektør Lars Rohde advarede mod tidligere på året, da han opfordrede politikerne til at stramme finanspolitikken med omkring 25 milliarder yderligere.

Den advarsel er fortsat relevant, vurderer Søren Kristensen.

- Faktisk er Lars Rohdes pointe bare blevet endnu stærkere, lyder det.

Ifølge cheføkonomen bør man dog være varsom med at stramme grebet om økonomien for meget, fordi det er forventeligt, at arbejdsmarkedet helt af sig selv begynder at tabe pusten i løbet af vinteren og i 2023 som helhed.