Trods høj inflation: Dansk økonomi voksede i 2022

Dansk økonomi kom igennem 2022 med en vækst på 3,6 procent.

Det viser Danmarks Statistiks nationalregnskab, der indeholder bruttonationalproduktet (bnp).

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Ifølge Lisette Rosenbeck Christensen, der er seniorøkonom hos Arbejdernes Landsbank, har dansk økonomi dermed trodset nogle af de økonomiske udfordringer, der har vist sig sidste år.

- Coronarestriktioner prægede begyndelsen af året, som blev afløst af kæmpemæssig økonomisk usikkerhed og energikrise efter Ruslands invasion af Ukraine med stigende inflation og renter til følge.

- Det er blot nogle af de udfordringer, som den danske økonomi mødte i 2022. Alligevel står økonomien stærkere og større på den anden side. Det er ganske enkelt imponerende.

Kigger man alene på fjerde kvartal af 2022, hvor dansk økonomi voksede 0,9 procent, skal man være opmærksom på købet af et stort patent i medicinalindustrien.

Det skriver Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar:

- Den høje vækst i slutningen af 2022 fremstår desværre som et fatamorgana, når man lidt kigger dybere i dagens tal.

- Den høje bnp-vækst er primært drevet af medicinalindustrien og købet af et patent, der har givet anledning til en meget stor fremgang i bruttoinvesteringerne.

- Medicinalindustriens produktion steg alene med over 46 procent i december sidste år, hvilket er meget ekstraordinært, skriver Tore Stramer.