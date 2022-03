Trods stigende rente: Stor interesse for lån

På trods af heftigt stigende renter på realkreditlån de seneste måneder har danskerne haft stor interesse for at låne penge i februar måned.

Det viser opgørelsen over givne lånetilbud, som Finans Danmark laver.

Realkreditinstitutterne udarbejdede intet mindre end 28.086 lånetilbud i februar måned mod 21.872 tilbud i januar. Det er normalt ellers lige omvendt med langt flere lånetilbud i årets måned.

'Renten er steget de seneste måneder, men det har ikke fået boligmarkedet til at gå i stå. Der handles ikke længere nær så mange boliger som under de store corona-nedlukninger, men sammenlignet med årene inden corona er aktiviteten ganske pæn,' skriver Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit i en mail.

Konvertering

En rentestigning fra 0,5 procent til 2,5 procent på cirka et år vil ellers normalt lægge en kraftig dæmper på prisudviklingen på boligmarkedet. Men også eksisterende boligejere bidrager ifølge boligøkonomen til det høje antal lånetilbud.

'Den stigende rente får mange boligejere med fastforrentede lån til at lægge om til en højere rente. Dertil kommer en pæn interesse for tillægslån som følge af de seneste års store stigninger i boligpriserne,' lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.

Gevinsten for boligejere med fastforrentede lån kan være ganske stor, hvis de lægger om til en højere rente på deres realkreditlån.

Kurs

Fidusen er her, at man ved at lave en såkaldt opkonvertering til et lån med 1-1,5 procent højere rente som tommelfingerregel kan skære omkring ti procent af sin restgæld. Det skyldes, at kursen på obligationerne bag ens lån falder, når renten stiger.

'Kursen på de 30-årige 0,5 pct. lån er i øjeblikket nede i ca. 82 til 83, afhængig af om lånet er med eller uden afdrag. Lidt forenklet betyder det, at boligejerne kan skære 17-18 pct. af deres restgæld, hvis de omlægger deres lån.'

'Har man derfor et lån med en restgæld på 1 mio. kr., kan man altså reducere gælden med 170.000 til 180.000 kr., så familien fremadrettet kun skylder mellem 820.000 kr. og 830.000 kr,' lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.

Gevinst bliver spist

En omlægning af lånet til en højere rente vil dog oftest medføre en højere månedlig ydelse, og derfor bliver gevinsten langsomt spist af de højere renteudgifter.

For at det i sidste ende skal have været en god forretning, kræver det derfor, at renten inden for en årrække falder igen.

Renten kravler fortsat opad og dermed kan der snart blive opnået for et realkreditlån på tre procent uden afdrag, hvilket gør det attraktivt for endnu flere boligejere at omlægge deres lån.

Du kan læse mere om mulighederne for at hugge en stor luns af restgælden ved at lægge dit lån om her.