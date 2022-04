Trods stigende renter: Godt nyt til boligejerne

Selvom eksperter har stået i kø i ugevis for at minde om stigende risiko på boligmarkedet, så holder det ikke køberne tilbage

Både huse og rækkehuse steg i pris landet over i marts måned.

Det viser tal fra Boligsiden.

Én kvadratmeters villa eller rækkehus blev helt præcist 0,9 procent dyrere målt på landsplan i marts måned.

Krigen i Ukraine, den rekordhøje inflation og hastigt stigende renter på boliglån har altså ikke fået køberne til at holde sig fra at sætte en underskrift på en købsaftale.

'Boligmarkedet er kommet godt fra land i 2022, selv om realkreditrenterne er steget, og krigen i Ukraine har skabt stor usikkerhed. Det skal primært forklares med danskernes store opsparing og det stærke arbejdsmarked, der giver danskerne en god ro i maven, hvad privatøkonomien angår,' skriver Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit i en mail.

Artiklen fortsætter under billedet.



Nordjylland

De nordjyske sælgere kunne glæde sig over de største prisstigninger i marts måned med 2,4 procent, men en kvadratmeter her koster dog fortsat kun omkring en tredjedel af, hvad køberne skal af med i Region Hovedstaden.

På et år er renten på et fastforrentet realkreditlån med afdrag steget to procent, hvilket normalt har en kraftig negativ indvirkning på huspriserne. Udover en stærk dansk økonomi og høj beskæftigelse hjælper antallet af boliger også med at holde priserne oppe.

'Samtidigt spiller det lave udbud en rolle. For når der er mange, der gerne vil købe, men ikke så mange, der gerne vil sælge, er det svært at presse prisen ned,' skriver Lise Nytoft Bergmann.

Stiger

Men det lave udbud af boliger er umiddelbart på retræte, hvilket kan være med til at dæmpe prisstigningerne.

Tydeligst er det i hovedstads-regionen, hvor udbuddet af huse og rækkehuse til salg steg med hele 12,7 procent bare i marts måned.

Ejerlejlighederne steg også i pris pånær i Nordjylland, mens også sommerhusejere alle andre steder end i Region Syddanmark kunne glæde sig over højere priser.