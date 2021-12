Trump får millioner i kompensation

Den tidligere amerikanske præsident står til en kompensation i millionklassen, efter nedlukningerne i Storbritanien i 2020, der har ramt Donald Trumps virksomheder i landet hårdt.

Det viser regnskaber for 2020. Her modtog Donald Trumps virksomheder i alt tre millioner pund, omkring 25 millioner kroner, i kompensation.

Det skriver BBC.

Donald Trump ejer to golfresorter i Skotland, som blev hårdt ramt af nedlukninger i 2020.

Fra 541 til 289 medarbejdere

Golfresortet Turnberry står til 20,5 millioner kroner i kompensation. Resortet var lukket fra 23. marts til 15. juli 2020, og igen fra den 20. november 2020 til 26. april 2021.

Nedlukningerne førte til, at Golf Recreation Scotland Ltd, der ejer resortet, skar deres bemandning ned fra 541 til 289 medarbejdere.

Trump har ejet resortet siden 2014, hvor det blev købt af et firma med base i Dubai.

Trump har skotsk ophav igennem sin mor, der er født på den skotske ø Isle of Lewis. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

To år før, i 2012, åbnede Trump et golfanlæg i Aberdeenshire. Firmaet bag golfanlægget, Trump International Golf Club Scotland Limited, står til 4,5 millioner kroner i erstatning for nedlukningerne i 2020.

Den kontroversielle rigmand har tidligere gjort sig bemærket i Skotland, da han aktivt arbejdede imod en havvindmøllepark tæt på resortet i Aberdeenshire, fordi Trump frygtede, at den ville ødelægge udsigten fra golfbanerne.

Donald Trump overdrog kontrollen af begge resorter i 2017, da han satte sig bag skrivebordet i Det Hvide Hus. Siden har hans sønner Donald Junior og Eric haft ansvaret for de to resorter.