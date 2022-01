Tryg sikrer milliardoverskud

Forsikringsselskabet Tryg har nydt godt af en positiv udvikling i sine indtægter i 2021.

Det har bidraget til at løfte selskabets overskud i forhold til året før. Det viser Trygs årsregnskab for 2021, der er offentliggjort tirsdag morgen.

I alt har Tryg tjent 3,2 milliarder kroner i 2021. Det er 14 procent højere end i 2020, hvor overskuddet lød på 2,8 milliarder kroner.

En væsentlig del af væksten skyldes en fremgang i Trygs præmieindtægter, der i 2021 er vokset med syv procent til 24,1 milliard kroner.

Præmier er de penge, man betaler til forsikringsselskabet for at være dækket af uheld og skader.

Morten Hübbe, der er administrerende direktør i Tryg, siger i en kommentar til regnskabet, at fremgangen især har været drevet af privat- og erhvervskunder.

Han omtaler desuden 2021 som et år, der ikke lige går i glemmebogen. Det gør han med henvisning til opkøbet af selskabet RSA Insurance, der gjorde Tryg til det største forsikringsselskab i Norden.

Med købet har Tryg overtaget RSA's aktiviteter i Sverige og Norge - henholdsvis selskaberne Trygg-Hansa og Codan.

- For Tryg vil 2021 gå over i historien som et usædvanligt og meget begivenhedsrigt år, siger Morten Hübbe.

Også udviklingen på de finansielle markeder har været gunstig for Tryg, der har investeringer liggende i forskellige værdipapirer.

Trygs investeringsresultat er således mere end tredoblet til en milliard kroner i 2021.

Det hører med til historien, at en del af Trygs investeringsresultat er positivt påvirket af opkøbet af RSA Insurance.

Efter opkøbet af RSA Insurance har Tryg nu mere end 4700 medarbejdere og fire millioner kunder.

På årlig basis håndterer Trygs medarbejdere cirka en million forsikringssager.

I Danmark sidder Tryg på den største markedsandel af alle forsikringsselskaber, mens selskabet i både Sverige og Norge er tredjestørst.