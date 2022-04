Turister slipper for coronatest ved indrejse til Thailand

Den populære feriedestination Thailand fjerner fra næste måned et krav om, at tilrejsende skal testes for coronavirus ved ankomst.

Det oplyser landets særlige corona-taskforce.

Dermed kan man fra 1. maj rejse til det sydøstasiatiske land uden at skulle igennem en obligatorisk coronatest og efterfølgende isolation på hotel.

Dog skal man være vaccineret mod coronavirus og kunne fremvise bevis på, at man har en sundhedsforsikring, der dækker omkostninger på op til 10.000 dollar - svarende til omkring 68.000 kroner.

Hvis man ikke er vaccineret, skal man kunne fremvise en negativ PCR-test, der er højst 72 timer gammel. Alternativt skal ikkevaccinerede tage en test i Thailand og være isoleret på et hotel i fem døgn.

Strenge indrejseregler under coronapandemien har betydet, at Thailand har klaret sig igennem krisen med relativt lave smittetal.

Restriktionerne har dog også ramt landets turistindustri hårdt. Turisme udgør omkring en femtedel af Thailands økonomi. Derfor håber den thailandske regering, at en lempelse kan sætte skub i turismen.

- Det her kommer til at give økonomisk momentum, fordi vi er et land, der afhænger meget af turisme, siger premierminister Prayut Chan-o-cha.

Tidligere i april besluttede Thailand at fjerne et krav, om at man også skulle testes for coronavirus, inden man rejste afsted mod Thailand.

Det skete, efter at hoteller og rejseselskaber længe havde opfordret til, at indrejse blev gjort nemmere. Det skulle tiltrække flere udenlandske turister.

Folk med kendskab til Thailands turistindustri vurderer, at landet i løbet af 2022 vil få besøg af omkring fem millioner turister fra andre lande. Det er stadig langt lavere end i 2019, hvor tallet lød på 40 millioner.

Der er omkring 70 millioner indbyggere i Thailand. Landet grænser op til Myanmar, Laos, Cambodja og Malaysia.