Tusinder lyssky bankkunder afsløret i gigantisk læk

En gigantisk bunke data fra en af verdens største, private banker er blevet lagt frem til offentlig skue.

Bag afsløringerne står en række medier fra hele verden, der afdækker, hvordan prominente og kriminelle kunder i banken Credit Suisse, har kunne gemme deres formuer bag de schweiziske bankregler.

Det skriver blandt andre The Guardian, der er en af partnerne i det store Credit Suisse-projekt.

Nogle af de lande med flest klienter i datamaterialet er Venezuela, Egypten, Ukraine og Thailand, der længe har kæmpet med politiske og finansielle eliter, der gemmer deres formuer i hemmelighed og i skattely, skriver The Guardian.

Dataene afslører omtrent 30.000 kunder fra hele verden, der råder over mere end 100 milliarder schweizerfranc, der svarer til i omegnen af 700 milliarder danske kroner.

Whistleblower lækkede

Det er en anonym whistleblower, der står bag lækket, og som henvendte sig til den tyske avis Süddeutsche Zeitung.

- Jeg mener, at de schweiziske love for bankhemmeligheder er amoralske.

- Påskuddet om at beskytte det finansielle privatliv er blot et figenblad, der dækker for de schweiziske bankers skammelige rolle som samarbejdspartnere for skatteunddragere, lyder den hårde kritik fra whistlebloweren.

Medierne, der blandt andre er franske Le Monde og amerikanske New York Times foruden britiske The Guardian, beskriver en lang række eksempler på personer, der har konti.

Her er flere dømt for korruption, narkohandel og menneskehandel, og der er folk med tråde til diktatorer, politikere med beskidte penge, kupmagere og krænkere af menneskerettighederne iblandt.

Bankerne kigger væk

Med det store læk er det oplagte spørgsmål, hvordan kunder i årtier kunne skjule deres beskidte formuer i banken, uden der blev grebet ind.

En tidligere ansat i Credit Suisse beretter til Organized Crime and Corruption Reporting Project, der er en af organisatorerne bag den store afsløring, at der var en dybt indgroet kultur i den schweiziske bankverden om at kigge væk, når det drejer sig om problematiske kunder.

- Bankens compliance-afdelinger var mestre i plausibel benægtelse, siger den tidligere ansatte.

Compliance-afdelinger står for virksomheders overholdelse af gældende krav og love, mens plausibel benægtelse handler om, at relevante personer lægger ansvaret fra sig.

- Skriv aldrig noget ned, der kan afsløre, at en konto ikke følger reglerne, og aldrig stil spørgsmål, du ikke vil kende svaret på, siger den tidligere ansatte i sin beskrivelse af arbejdsmetoderne i banken.

Credit Suisse benægter

Banken, det hele handler om, Credit Suisse, afviser på det kraftigste beskyldningerne om bankens påståede forretningspraksis, lyder svaret, da foreningen af medier fremlægger kritikken for dem.

Her siger banken også, at afsløringerne af journalisterne er baseret på 'udvalgte informationer taget ud af kontekst, der resulterer i tendentiøse fortolkninger af bankens forretningsadfærd', lyder det ifølge The Guardian.

Banken har også forklaret sig med, at beskyldningerne omhandler historiske sager, der i flere tilfælde daterer sig tilbage til en tid, hvor 'love, praksisser og forventningerne til de finansielle institutioner var anderledes fra dem, der er i dag', hedder det i bankens udtalelser.

Til det uddyber The Guardian, at nogle sager i datamaterialet skal findes helt tilbage i 1940'erne, men at mere end to tredjedele af de lækkede konti er blevet åbnet siden år 2000. Flere af dem er først blevet lukket inden for det seneste årti, mens også flere konti stadig er åbne den dag i dag.