Twitter udelukker flere prominente journalister

Twitter har torsdag lukket en håndfuld prominente journalisters konti på det sociale medie.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Skridtet er det seneste i rækken af ændringer hos Twitter, efter mangemilliardæren og Tesla-ejeren Elon Musk satte sig i direktørstolen.

De lukkede konti tilhører blandt andre Ryan Mac, som er journalist ved The New York Times, og Drew Harwell fra konkurrenten The Washington Post.

Det er uklart, hvad de berørte journalister har til fælles, og hvorfor de er blevet udelukket.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Elon Musk tweetet, at samme regler gælder for journalister som for alle andre. Han uddyber ikke, hvilke regler der er tale om.

På journalisternes konti fremgår det, at deres profiler er blevet lukket, og at Twitter lukker konti, der 'overskrider Twitters regler', skriver The New York Times.

Udelukkelsen kommer, dagen efter at Twitter udelukkede 25 brugere, som overvågede flyaktivitet, herunder privatfly ejet af milliardærer og andre højtprofilerede personer, blandt andre Elon Musk selv.

Bag mange af profilerne stod Jack Sweeney, som er en 20-årig universitetsstuderende. Han har brugt Twitter til at udgive informationer om, hvor de fly, han overvågede, befandt sig.

Nogle af de udelukkede journalister har skrevet eller tweetet om profilerne, der overvågede privatfly. Nogle har skrevet kritiske artikler om Elon Musk og hans Twitter-ejerskab. Flere af dem havde tusindvis af følgere på platformen.