Tyrkiet: Første skib med ukrainsk korn sejler mandag morgen

Mandag morgen dansk tid ser det langt om længe ud til, at Ukraine igen kan genoptage sin eksport af korn via Sortehavet.

Det tyrkiske forsvarsministerium oplyser, at det første skib med ukrainsk korn forlader havnen i Odesa mandag klokken 07.30 dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Fragtskibet 'Razoni', der sejler under sierraleonsk flag og er lastet med majs, forlader havnen i Odesa med kurs mod Libanon klokken 08.30 (07.30 dansk tid, red.), lyder det fra ministeriet.

Andre skibe vil derefter sejle 'langs de maritime korridorer', fordi 'procedurerne er afsluttet', lyder det videre fra ministeriet.

Den ventede korneksport fra Ukraine bliver fulgt med stor spænding fra omverdenen.

Ukraine er normalt blandt verdens største eksportører af korn. Men landet har siden den russiske invasion ligget inde med mange tons korn, som det ikke har kunnet eksportere, fordi havnene er blevet blokeret af Rusland.

Tyrkiet udtaler sig om sagen, fordi landet har ageret som mægler i FN-aftalen mellem Rusland og Ukraine, der handler om at lade skibe eksportere de store mængder korn, som har hobet sig op på lagre i Ukraine under krigen mod Rusland.

Korneksporten fra Ukraine har stort set ligget stille, siden Rusland invaderede landet for over fem måneder siden.

Men 22. juli blev der indgået en aftale mellem Rusland og Ukraine samt Tyrkiet og FN om at genoptage eksporten. Parterne har etableret et fælles koordinationscenter i Istanbul i Tyrkiet, som overvåger, at alt forløber som aftalt.

Aftalen har skabt håb om at undgå en fødevarekrise i flere af de lande, som normalt importerer især hvede fra Ukraine.