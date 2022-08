Tyrkiet forventer en afgang om dagen med korn fra Ukraine

Der kommer ikke fuld fart på korneksporten fra Ukraine, selv om der mandag kom gang i den igen efter en aftale med Rusland.

Den kommende tid vil der sejle et skib om dagen med korn fra ukrainske havne.

Det er forventningen fra Tyrkiet, som har ageret mægler i aftalen mellem Rusland og Ukraine, der har gjort korneksport fra Ukraine mulig igen.

Det siger en højtstående tyrkisk embedsmand.

- Planen er, at et skib sejler om dagen.

- Hvis intet går galt, vil der blive eksporteret via et skib om dagen det næste stykke tid, siger embedsmanden, der ønsker at være anonym.

Hans melding kommer, dagen efter at det første skib med korn siden den russiske invasion af Ukraine mandag forlod en ukrainsk havn.

Det var skibet 'Razoni' med over 26.000 ton majs om bord, der mandag satte kurs mod Libanon. Skibet sejlede dog et par dage senere end først planlagt.

Det skyldtes ifølge embedsmanden 'tekniske problemer', som nu er blevet løst.

Det ventes at 'Razoni' ankommer til Tyrkiet tirsdag nat eller tidligt onsdag morgen. Her skal det inspiceres af myndigheder fra både russiske, tyrkiske og ukrainske samt FN. Det er de fire parter, som har været involveret i aftalen.

De skal tjekke, at det hele foregår i overensstemmelse med den aftale, der er indgået om korneksporten.

Til det formål har de etableret et fælles center for koordineringen af eksporten i Istanbul, Tyrkiet.

Centeret ligger i Istanbul, fordi Bosporusstrædet, som skibene skal igennem for at komme fra Sortehavet videre til øvrige verdenshave, skærer midt igennem Istanbul.

FN-aftalen indebærer, at der skal være sikker passage for skibe, der fragter korn, fra tre sydlige ukrainske havne. De tre havne er Odesa, Tjernomorsk og Pivdennyj.

Skibet 'Razoni' forlod mandag Odesa, der betegnes som Ukraines vigtigste havneby.