Tyrkiets inflation er over 73 procent

Tyrkiets inflation i maj var på 73,5 procent.

For at bekæmpe inflationen er normal økonomisk teori, at man hæver renten.

Men det afviser den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, at gøre.

- Denne regering vil ikke hæve renten. Tværtimod, den vil sænke renten, siger han i en tv-tale efter et regeringsmøde.

Tyrkiets centralbank er formelt uafhængig. Den mødes næste gang for at drøfte situationen den 23. juni.

Inflationen på 73,5 procent i forhold til maj 2021 er den højeste inflation i Tyrkiet siden 1998.

Inflationen i Tyrkiet er steget og steget siden i fjor, da Erdogan pressede på for at få centralbanken til at sænke renten.

De fleste økonomer mener ellers, at det kræver højere renter, hvis inflationen skal ned.

Inflationen betyder, at priserne stiger og stiger, og da renten er lav, er det billigt at låne penge.

Det betyder, at økonomien overopheder, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

I fjor pressede Erdogan centralbanken til at reducere renten fra 19 procent til 14 procent, hvor den har ligget siden januar.