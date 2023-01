Tysk politi fjerner klimaaktivister fra omstridt kulby

Tysk politi har onsdag formået at fjerne klimaaktivister fra minebyen Lützerath, omkring to timer efter en intens aktion begyndte.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Landsbyen har i månedsvis været besat af klimaaktivister. De er vrede over, at landsbyen er blevet rømmet for beboere for at gøre plads for mere udvinding af kul.

Energigiganten RWE agter at bulldoze hele landsbyen for at kunne øge udvindingen af kul i området. Her ligger i forvejen en stor åben mine.

Observatører fortæller ifølge dpa, at politiet ikke blev mødt af en så omfattende modstand, som det var forventet.

Det var, til trods for at de omkring 300 klimaaktivister angiveligt mødte politiet med brandbomber, sten og fyrværkeri.

Klimaaktivisterne forsøgte blandt andet at etablere såkaldte menneskekæder rundt om området, mens nogle også havde gravet sig ned i jorden.

Nu er opførslen af et 1,5 kilometer langt hegn rundt om området begyndt, siger en talsmand fra RWE ifølge dpa.

De under 100 beboere i landsbyen har for lang tid siden forladt området, som RWE siden 2013 har haft tilladelse til at mine kuldepoterne i.

Mange af bygningerne i landsbyen er allerede blevet revet ned, men klimaaktivisterne har siden indtaget husene.

Antallet af klimaaktivister i Lützerath er vokset betragteligt de seneste uger. Landsbyen ligger mellem Aachen og Düsseldorf.

Brunkul er kul af en ringe kvalitet. Det sviner og er skadeligt for klimaet.

Tyske kraftværker bruger stadig brunkul til at producere strøm og varme.