Tysk politi støder sammen med klimaaktivister i brunkulsby

Hundredvis af politifolk er onsdag morgen i silende regn kommet i klammeri med klimaaktivister ved brunkulsbyen Lützerath i det vestligste Tyskland.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Politiet har fået til opgave at fjerne aktivisterne.

Landsbyen har i månedsvis været besat af klimaaktivister, der er vrede over, at landsbyen er blevet rømmet for beboere for at gøre plads til mere udvinding af kul.

Energigiganten RWE agter at bulldoze hele landsbyen for at kunne øge udvindingen af kul i området. Her ligger i forvejen en stor åben mine.

Antallet af klimaaktivister i Lützerath er vokset betragteligt de seneste uger. Landsbyen ligger mellem Aachen og Düsseldorf.

Brunkul er kul af en ringe kvalitet. Det sviner og er skadeligt for klimaet.

Tyske kraftværker bruger stadig brunkul til at producere strøm og varme.