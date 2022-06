Tyskland: Kan ende med kollaps

Det er sandsynligt, at den russiske præsident Putin vil fortsætte med at skrue ned for gasleverancerne til Europa, vurderer Tysklands regering. Det kan få fatale konsekvenser

Et kollaps på energimarkederne i samme skala, som finansmarkederne under finanskrisen i 2008.

Det er scenariet, hvis Rusland fortsætter med at reducere leverancen af naturgas til Europa, vurderede Tysklands økonomiminister Robert Habeck på et pressemøde torsdag, skriver Finans.

- Vi må gå ud fra, at Putin er parat til at reducere gasleverancerne yderligere. Allerede nu ser vi et voksende underskud af naturgas i lagerbeholdningerne. Hvis dette minus bliver så stort, at markedet ikke længere kan klare efterspørgselspresset, kan det ende i en kollaps, der vil få samme effekt på energimarkedet, som Lehman Brothers’ havde det på finansverdenen, sagde ministeren.

Investeringsbanken Lehman Brothers' konkurs satte gang i den kæmpestore sneboldeffekt, der rullede ud over finansmarkederne i 2008 og sendte verdensøkonomien ud i en meget alvorlig krise.

Tysklands økonomiminister, Robert Habeck, hævede torsdag landets beredskab til niveau 2 ud af 3 i forhold til landets forsyning af naturgas. Foto: Christian Mang / Ritzau Scanpix

Lukker ned

Allerede nu ser man da også bekymrende tendenser i Europa og USA med ekstremt høj inflation og heftige rentestigninger. Rusland har den seneste tid løbende skåret lande fra gasforsyningen, når selskaberne har nægtet at gå med på Putins krav om at betale for gassen med den russiske valuta rubler.

Det førte for nylig til, at danske Ørsted fik besked om, at selskabet ikke længere ville modtage gas fra russiske Gazprom. Flere andre lande, blandt andre Holland og Polen, har også fået lukket for gassen.

Her var der til at starte med et håb om, at Rusland måske blot ville sælge den mængde gas til andre selskaber, som er gået med til at betale for gassen i rubler. Dette er imidlertid ikke tilfældet, og det har skåret omkring en tredjedel af gasforsyningen fra Rusland til Europa. Men selvom at selskaber i Tyskland og Italien er gået med til at betale for gassen i rubler, har Rusland over de seneste dage reduceret gasforsyningen til Tyskland med yderligere en tredjedel.

Reduktionen skyldes ifølge russerne problemer med at få reservedele fra tyske Siemens til Nord Stream 1-gasledningen. En forklaring, der imidlertid er blevet afvist af den tyske regering, mens tyske Siemens faktisk har bekræftet, at der rigtigt nok er udfordringer med at få turbiner fra Canada til Nord Stream 1. Dog siger eksperter til Politiken, at problemerne med at få leveret turbinerne ikke bør medføre en så stor reduktion i gasleverancen, som er tilfældet.

Niveau 2

Tyskland hævede torsdag sit beredskabsniveau inden for gas til niveau 2 ud af tre mulige, mens Energistyrelsen i Danmark har varslet niveau 1. At Rusland nu har skåret yderligere ned for gasleverancerne giver europæerne ringere mulighed for at polstre gaslagrene, der ikke er prangende i øjeblikket.

- Vi står med bedre fyldte lagre i år, end vi gjorde sidste år. Men set i et historisk perspektiv, så er gaslagrene stadig til den lave side. Så vi står ikke i en robust situation, hvad det angår, og derfor bliver vinteren ekstremt afgørende. Der er stor forskel på naturgasforbruget, om man får en kold eller mild vinter, siger Jens Nærvig Pedersen, chefanalytiker med fokus på råvarer i Danske Bank, til Ekstra Bladet.

Kristian Rune Poulsen, energianalytiker ved Green Power Denmark, vurderede for nylig, at en kold vinter vil blive meget alvorlig for Europa.

