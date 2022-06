Tyskland øger gasberedskab: Høj risiko for mangel

Europas største økonomi, Tyskland, øger sit gasberedskab og indfører fase 2 af en nødplan - alarmfasen - på grund af høje priser og en reduktion af gasforsyninger fra Rusland.

Det oplyser landets økonomiministerium torsdag.

Den anden fase indføres, når regeringen ser høj risiko for mangel på gasforsyninger på lang sigt.

- Vi må ikke tage fejl: Reduktionen i gasforsyninger fra Rusland er et økonomisk angreb på os fra Putin, siger økonomiminister Robert Habeck i en pressemeddelelse.

Rusland reducerede for nylig leverancerne til Tyskland via gasledningen Nord Stream 1 markant.

Det fik Energistyrelsen i Danmark til at erklære såkaldt 'Early Warning', der fungerer som et signal til aktørerne på gasmarkedet om at forberede sig på mangel. Det er det laveste af tre forskellige beredskabsniveauer.

Tyskland har været i fase 1 af sin nødplan siden slutningen af marts. Det betyder, at den daglige forsyning er blevet overvåget tæt. Derudover har man haft fokus på at fylde gaslagrene op.

I fase 2 vurderes det stadig, at markedet er i stand til at håndtere de manglende forsyninger. Der er i denne fase ikke behov for statslig indgriben i form af for eksempel stop for gas til udvalgte virksomheder. Det kan dog ske i fase 3.

Habeck opfordrer alle tyskere til at spare på gassen. Nationen må stå sammen om at få fyldt lagrene frem mod vinteren, mener han.

- Vi er i en økonomisk konfrontation med Rusland, siger ministeren.

Det øgede gasberedskab, som er indført torsdag, giver ikke forsyningsselskaber mulighed for at øge gaspriserne for kunderne under en særlig energisikkerhedslov.

Det har ellers været et ønske fra blandt andet forsyningsselskaber, oplyser kilder i industrien til Reuters.

Habeck håber, at der ikke på noget tidspunkt vil blive behov for at rationere gasforsyninger til industrivirksomheder. Men han vil heller ikke udelukke det.

Økonomiministeren langer i øvrigt ud efter den tidligere regering for ikke at have sikret sig større uafhængighed af Rusland.

Tyskland har sat et mål om at have fyldt gaslagrene til omkring 90 procent før vinteren. Aktuelt er lagrene kun på lige under 60 procent ifølge AFP.