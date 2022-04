Tyskland overvejer at beslaglægge russiske energiselskaber

Tysklands økonomiministerium overvejer at ekspropriere de russiske selskaber Gazprom og Rosnefts anlæg i Tyskland.

Det skyldes bekymring for landets energisikkerhed. Det skriver avisen Handelsblatt.

Der er drøftelser i gang mellem embedsmænd i økonomiministeriet og forbundskansler Olaf Scholz. Målet er at forhindre massive strømafbrydelser, hvis de to russiske selskaber skulle komme i vanskeligheder.

Det bekræfter flere kilder i regeringen over for avisen.

Ifølge Handelsblatt er de to selskaber systemisk vigtige.

Ingen af de to selskaber kan erstattes på det tyske energimarked.

Gazprom Germania har store anlæg, hvor den importerede gas fra Rusland bliver lagret. Rosneft Deutschland er en nøglespiller for det tyske benzin- og dieselmarked. Det skriver avisen.

De to russiske selskaber er i fare for at gå 'teknisk konkurs'. Det skyldes, at banker og samarbejdspartnere i Tyskland er i gang med at distancere sig fra selskaber med russiske ejere.

Det er sket efter den russiske invasion i Ukraine 24. februar.

Tyskland har ført an i de omfattende sanktioner, som USA og dets vestlige allierede har indført mod Rusland.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har fra fredag truet med at lukke for al russisk gas til Europa.

Han har sagt, at det vil ske, hvis ikke landene vil afregne gassen i den russiske valuta, rubler.

Svaret fra den største importør af gassen, Tyskland, har været, at man vil følge den indgåede kontrakt og betale i euro.