Udbuddet af boliger fortsætter stigning

Flere og flere indikatorer peger i retning af, at festen på boligmarkedet er forbi.

Antallet af til salg-skilte ved både huse, lejligheder og fritidshuse steg for tredje måned i træk i maj, viser tal fra Finans Danmark.

Siden februar er udbuddet af parcel- og rækkehuse landet over således steget med 2742, mens der er kommet 1072 flere lejligheder og 707 flere fritidshuse på markedet.

'Boligmarkedet står i en ny virkelighed, efter renterne er steget, energipriserne gået op og den økonomiske usikkerhed øget. Markedet er også begyndt at tage de indledende knæbøjninger til den nye virkelighed, hvor salgstiderne er blevet længere, afslagene større og udbuddet peger op.

'Det hele kommer dog fra lave niveauer efter en hæsblæsende periode for et år siden, skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank,' i en mail.

De facto fald

Friske tal for prisudviklingen for huse viste i maj en fremgang på 0,1 procent, men tager man højde for normale sæsonudsving i priserne, var der reelt tale om et mindre fald i priserne.

Priserne på ejerlejligheder steg én procent i sidste måned. Maj er normalt en af de måneder, der byder på de højeste prisstigninger.

Boligmarkedet har mødt stiv kuling fra voldsomt hastigt stigende renter og de høje priser på olie og naturgas. Til trods for et stigende udbud af boliger, så er det set i et historisk perspektiv dog fortsat lavt, og det hjælper til at holde hånden under priserne.

'Siden sidste år er udbuddet af boliger steget med 6%. Dog ligger udbuddet fortsat meget lavt i forhold til tidligere. Sammenlignet med 2020 ligger udbuddet således fortsat 25% lavere og i forhold til 2019 er udbuddet næsten 40% lavere,'

'Så er man på boligjagt skal man ikke forvente, at det ligefrem vrimler med 'til salg-skilte'. Ikke desto mindre er der flere nu en for blot nogle måneder siden, lyder det fra cheføkonomen.

Afslag

Tal fra Boligsiden for maj måned viste, at afslagene i pris, når huse og lejligheder handles, også bliver større. For parcel- og rækkehuse voksede afslagene mest i Region Hovedstaden, mens afslagene for lejligheder voksede mest i Region Midtjylland i maj.

