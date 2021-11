Udbuddet af boliger ligger fortsat i dvale

Skyhøje boligpriser, et boomende jobmarked og en økonomi i vækst har i oktober ikke ændret på, at antallet af boliger til salg er stabilt og endog meget lavt.

Det viser nye tal fra Boligsiden, der netop er offentliggjort.

- Der er egentlig mange, der sætter huset til salg, men med den høje handelsaktivitet på denne del af markedet har udviklingen i antal huse til salg været mere jævnt igennem de seneste måneder, skriver kommunikationsdirektør hos Boligsiden i forbindelse med tallene.

Samlet var der ved udgangen af oktober 25.388 huse til salg, et udsving på mindre end én procent sammenlignet med september. Og det samme niveau som de seneste måneder.

- Udbuddet har ligget bomstille i efterhånden fire måneder nu. Her er det vigtigt at se ikke bare på udviklingen men også på niveauet. Og det er omkring det laveste siden 2006.

- Så boligkøberne har ikke så meget at vælge imellem, hvilket det kan presse priserne op igen, hvis efterspørgslen stiger, siger cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre.

Tryggere i dag

2006 var året, hvor boligprisstigningerne ebbede ud og indvarslede de kommende års finanskrise og voldsomme fald i priserne.

Og det var også her, hvor flere års lavt udbud af lejligheder og huse pludseligt eksploderede, da økonomien bremsede op.

Eksempelvis steg udbuddet af huse med 64 procent fra februar 2006 til februar 2007, mens udbuddet af lejligheder i samme periode blev mere end fordoblet til 14.273.

- Der er væsentligt forskelle fra den gang, der gør mig noget tryggere ved udviklingen, siger Jeppe Juul Borre.

Han peger på, at boligejerne over en bred kam i starten af nullerne havde sat sig økonomisk betydeligt hårdere, end de har i dag.

Dermed var de mindre modstandsdygtige, da der kom en afmatning af økonomien og efterspørgslen blev mindre.

- Det betød, at udbuddet fik lov til at vokse samtidigt med, at de hårdt spændte boligejere blev ramt af en økonomisk krise. Så der var familier, der simpelthen ikke havde råd til at blive boende, siger Jeppe Juul Borre.