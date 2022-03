Udbuddet af huse til salg er det laveste i mange år

Det er flere år siden, at der har været færre huse til salg, end der er lige nu.

Ifølge Boligsiden, der indsamler oplysninger fra ejendomsmæglerne, har der i starten af marts været 22.447 huse til salg i hele landet.

Det er ifølge Boligsiden det laveste i perioden tilbage til 2010, hvor Boligsiden begyndte at følge udviklingen.

Hos Arbejdernes Landsbank har man fundet tal, der går endnu længere tilbage. Ifølge banken viser det sig, at udbuddet ikke er set lavere siden februar 2006.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, peger på, at udbuddet af boliger til salg nu er dykket med mere end 16 procent siden oktober 2021.

- Udbuddet af boliger bliver ved med at dale og er kort sagt møghamrende lav. Vi skal helt eksakt lede 16 år tilbage for at finde et tilsvarende lavt boligudbud, siger Jeppe Juul Borre.

- Det giver boligkøberne ringere kort på hånden i jagten på drømmeboligen og resulterer i korte salgstider og begrænset betænkningstid. Omvendt stiller det sælgerne i en ganske solid forhandlingssituation, siger han i en kommentar.

Det er ikke usædvanligt, at udbuddet af boliger til salg falder hen over vinteren. Faldet denne vinter har dog været større, end hvad man normalt er vant til.

Ser man lidt længere tilbage, så har udviklingen i udbuddet været nogenlunde stabil siden foråret 2021. Og i sommeren 2021 steg udbuddet faktisk en smule. Det fortæller Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Men salget har også ligget på et stabilt, højt niveau, og overordnet set har der i det seneste år fortsat været tale om et jævnt, svagt fald, som har fjernet yderligere huse fra markedet.

- Derfor ser vi nu for tredje måned i træk et rekordlavt antal huse til salg i Danmark, siger hun i en pressemeddelelse.

I takt med forårets komme kan der dog også meget vel være ændringer på vej på boligmarkedet.

De seneste to uger er der sket en svag stigning i antallet af husejere, der har valgt at sætte boligen til salg, imens antallet af solgte huse fortsat har ligget nogenlunde stabilt.

- Vi har ifølge kalenderen taget hul på foråret, og det bringer traditionelt set flere sælgere på banen. Det er der også brug for, så længe salget ligger på det niveau, som vi har set igennem en længere periode nu.

- Efterspørgslen er med andre ord stadig stor, og det vil gavne balancen på boligmarkedet, hvis de kommende uger og måneder byder på en stigning i det samlede udbud af huse, siger Birgit Daetz.