Udsigt til kæmpe tab: Carlsberg stiger

Carlsbergs aktie stiger.

Selskabet meddelte mandag, at selskabet nu sætter det russiske bryggeri Baltika til salg, og at det gør klar til at trække sig helt fra Rusland.

Efterfølgende steg aktien, og det fortsætter tirsdag.

Ifølge analytiker Per Fogh, Sydbank, er det roen omkring aktien, der nu får den til at stige. Han fortæller, at ingen ved, om Rusland stadig vil være ugle set, når krigen på et tidspunkt stopper.

- Nu ved vi, at uanset hvad, vil Carlsberg ikke være at finde i Rusland. Det giver ro omkring selskabet fra markedet, og det gør, at aktionærerne igen tør købe ind i Carlsberg, siger han.

- Man slipper for presset fra de beviste investorer. På den måde har markedet taget positivt imod det.

Mandag meddelte Carlsberg, at Baltika nu trækkes ud af Carlsberg Group. Lavpraktisk betyder det, at selskabets omsætning ikke længere optræder i den samlede omsætning eller i Carlsberg-gruppens overskud. I stedet bliver bryggeriet et aktivt i balance, som er sat til salg.

Per Fogh vurderer imidlertid, at Baltika bliver værdisat til nærmest ingenting.

Står til kæmpe tab

- Jeg forventer, at de kommer til at lave en stor nedskrivning. Det skal formentlig nedskrives til 0 kroner.

Med udgangen af 2021 havde Carlsberg en egenkapital på knap 44 milliarder kroner, og nedskrivningen vil ramme hårdt, lyder det fra Per Fogh, der vurderer, at Carlsberg har aktiver i Rusland for omkring 20 milliarder kroner:

- Carlsberg skal ikke have penge op af lommen for at lave denne nedskrivning. Det er en teknisk nedskrivning. Men jeg vil vurdere, at man skal skære omkring 40 procent fra egenkapitalen.

For nuværende kører bryggeriet videre, men reelt bliver det svært for Carlsberg at finde en køber. Ifølge Per Fogh vil Carlsberg nødig lukke bryggeriet fra dag til dag:

- Det ville reelt betyde, at de blot overdrager nøglerne til styret. Det er de ikke interesserede i. I det lys kan Carlsberg ikke gøre det på mange andre måder end dette.

Carlsbergs største konkurrent Heineken valgte også at trække sig ud af Rusland mandag. Selskabet kommer dog til at lide et betydeligt mindre tab end det danske bryggeri, lyder det fra analytikeren, der vurderer, at Hollænderne kommer til at nedskrive omkring tre milliarder kroner.

- Derfor var det relativt lettere for Heineken at trække sig ud. Jeg er sikker på, at Carlsberg har haft planerne klar, men at de har ventet på den rette timing, og det kan godt være, at nyheden fra Heineken var den udløsende faktor.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan Carlsberg i første omgang forsøgte sig med en spinmanøvre.