Udskældt burger-vinder skal stå ret

Egentlig skal burger-stedet Hungry Dane repræsentere Danmark ved World Expo i Dubai i næste måned, men nu skal virksomheden stå ret forud for deltagelsen.

I august vandt Hungry Dane konkurrencen Danmarks Bedste Burger, men siden har alle dommerne stillet spørgsmålstegn ved konkurrencens ægthed, hvor fire ud af seks dommere havde en helt anden burger som favorit, ligesom flere dommere har trukket sig i protest.

Samtidig har TV 2 Lorry tidligere fortalt, hvordan ejeren af Hungry Dane, Peter Kolos, selv har opfundet konkurrencen Danmarks Bedste Burger.

Og nu kræver Jan Bak, der er direktør for den danske pavillon ved World Expo, en redegørelse fra Peter Kolos.

- Vi har valgt Hungry Dane for næsten to år siden som værende dem, der skulle være på vores stand hernede, siger han.

- At tingene nu har udviklet sig; det er vi da godt nok meget kede af at høre, og det vil vi selvfølgelig undersøge.

Tilfældigt

- Det kan vi kun gøre ved at tage fat i Peter Kolos og få en forklaring på, hvad der er sket. Og derfra må vi jo drage en konklusion. I mellemtiden er jeg sikker på, at I vil dykke dybere, og på den måde kommer der jo flere facts frem, og så må vi forholde os til det.

Hvad er World Expo Fra den 1. oktober 2021 til 31. marts 2022 er den danske pavillon åben på verdens største erhvervsudstilling, EXPO 2020 Dubai.



For første gang siden verdensudstillingen i Shanghai tilbage i 2010, deltager Danmark igen, nu som officiel statspavillon. Vi er klar til at indtage verdens største eksportscene, hvor over hundrede danske SMV’er vil præsentere det bedste Danmark har at byde på. Det bliver uden tvivl en oplevelse ud over det sædvanlige. Kilde: Expo2020.dk Vis mere Vis mindre

Jan Bak fortæller, at det faktisk var en tilfældighed, at Hungry Dane blev udvalgt.

- I dette tilfælde var vi i København og lave præsentation af danske virksomheder. Derefter gik vi en tur på Strøget, og der så vi hans burgerbar. Vi gik ind og havde fornøjelsen af at prøve produkterne. I den forbindelse mødte vi tilfældigt Peter, og vi fortalte, hvad vi lavede.

- Det var udvælgelsesprocessen. Der var ikke noget med, at vi lavede en konkurrence, eller vi ringede rundt til 20 burgerbarer.

Flirter med prins

Han fortæller, at virksomhederne ikke bliver screenet, inden de bliver udvalgt.

- Vi prøver på at give danske virksomheder mulighed for at repræsentere sig selv. Vi har ikke sat os ned og kigget alle virksomheder, der har bedt om at deltage, efter i sømmene. Det er alt fra smykkefirmaer til møbelfirmaer. Det er mange opstartsvirksomheder, der vil ud og vise deres produkter frem.

Peter Kolos har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at en prins og en ukrainsk fond er interesseret i hans virksomhed, der har været særdeles økonomisk trængt de seneste år. Men nu risikerer han altså at miste interessen fra den danske delegation, om end Jan Bak slår fast, at det er en dum situation, hvis Hungry Dane skal pilles af plakaten.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, når sådan noget sker. Men I (Ekstra Bladet, red.) er der jo til at finde ud af, hvad der foregår. Det kan vi kun være glade for. Og så må vi tage den samtale med Peter Kolos, og så må vi finde ud af, om vi må stoppe, eller hvad vi gør. Men det vil være et stort tab for os, fordi vi har indkøbt alle produkterne. Vi er klar til at servere produkterne 1. oktober. Og hvad søren gør vi så? Skal vi tage dem af hylderne? Vi har jo ikke rigtig smykket os med andet, end at vi laver disse gourmetburgere.

Tak for dine spørgsmål

Ekstra Bladet har spurgt Peter Kolos, hvad han vil sige til den danske delegation, ligesom vi har foreholdt ham den generelle kritik af konkurrencen. I en mail svarer han:

'Tak for dine spørgsmål, som jeg jo af gode grunde ikke kan svare på, da de hører under Danmarks Bedste Burger, som arrangør.'

Efterfølgende har Ekstra Bladet konfronteret Peter Kolos med, at han godt kan forholde sig til, om han står ved sin pris. Til det svarer han:

'Jeg har modtaget et trofæ fra Danmarks Bedste Burger, og har ingen grund til at betvivle de har fulgt alle konkurrencens regler.'

På spørgsmålet om, hvorvidt Jesper Wieder, der står som arrangør af Danmarks bedste burger, stadig kan stå på mål for, at Hungry Dane kan kalde sig Danmarks bedste burger, svarer han:

Ven talte stemmer

'Det er ikke mig der har bestemt hvem Danmarks Bedste Burger er. Det er Facebook 5%, Folket 20% og Eksperterne 75%.'

'Hvordan er din relation til Peter Kolos?'

'Vi har kendt hinanden på venskabelig niveau i mange år.'

'Hvem talte stemmerne?'

'Det har jeg,' skriver Jesper Wieder.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan toneangivende burgere fra eksempelvis Gasoline Grill slet ikke var med i konkurrencen. Det kan du læse mere om her.