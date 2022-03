Udskældt elselskab politianmeldt igen

For tredje gang har Forbrugerombudsmanden politianmeldt elselskabet Go Strøm for uønsket telefonsalg og vildledning af forbrugere

Elselskabet Go Strøm fortsætter tilsyneladende ufortrødent sin ulovlige praksis.

Endnu engang er selskabet endt i søgelyset, da Forbrugerombudsmanden for tredje gang har politianmeldt virksomheden.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemddelelse.

Sidste år politianmeldte Forbrugerombudsmanden Go Strøm to gange, ligeledes for uanmodet telefonsalg og vildledning.

- Der er efter vores vurdering tale om så grov og systematisk vildledning af forbrugerne, at det kan være bedrageri, hvis forbrugerne lider et økonomisk tab ved at blive overført til selskabet.

- Det er alvorligt, og vi har derfor besluttet at politianmelde selskabet igen, siger Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, i pressemeddelelsen.

Ingen samtykke

Endnu engang er selskabet anmeldt for at ringe forbrugere op uden forudgående samtykke i perioden fra juli 2021 til februar 2022. I alt er 75 forbrugere ringet op.

Derudover er virksomheden politianmeldt for have vildledt 66 af forbrugerne under telefonsamtalerne ved blandt andet at:

give forbrugerne det indtryk, at Go Strøm ringede fra, på vegne af eller i samarbejde med forbrugerens nuværende elselskab,

oplyse forbrugerne om, at de skulle have penge tilbage, f.eks. for en grøn elafgift, selvom det ikke var rigtigt,

tilmelde forbrugerne en el-aftale fra Go Strøm uden forbrugernes viden, hvis forbrugerne oplyste cpr-nr. og kontooplysninger, f.eks. fordi forbrugerne troede, de skulle have penge tilbage,

give urigtige oplysninger om, hvor mange penge forbrugerne kunne spare ved at skifte til Go Strøm.

Ugyldige aftaler

Uden samtykke er telefonopkaldene fra Go Strøm, hvor en eventuelt aftale skulle være indgået, ugyldige.

Aftalerne vil ligeledes være ugyldige, hvis Go Strøm har vildledt forbrugerne til at indgå en el-aftale. Det betyder, at forbrugerne ikke vil være bundet af disse aftaler.

- Forbrugerne, der har modtaget opkald fra Go Strøm, skal være opmærksomme på, at de ikke er bundet af en el-aftale, hvis de ikke har givet samtykke til opkaldet.

- De er naturligvis heller ikke bundet til aftalen, hvis de er blevet vildledt til at indgå den, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Vil samarbejde

Siden 23. juni 2021 har Forbrugerombudsmanden modtaget mere end 245 klager over Go Strøms telefonsalg.

Go Strøm er tidligere politianmeldt for at have ringet uanmodet til henholdsvis 59 og 61 forbrugere, og for at have vildledt henholdsvis 50 og 45 af forbrugerne under telefonsamtalerne.

Go Strøm har oplyst, at de har opsagt samarbejdet med de call centre, der har stået for telefonsalget på vegne af Go Strøm, og vil samarbejde med politiet om efterforskningen af de ulovlige opkald.