Ukraine og Polen gør det nemmere at krydse grænsen

Ukraine og Polen vil etablere fælles grænsekontrol og sigter desuden på sammen at oprette et jernbaneselskab, der skal være med til at forbedre Ukraines eksportmuligheder ved at gøre det nemmere at transportere varer til EU.

- Dette vil fremskynde procedurerne ved grænsen markant, siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, der kalder aftalen for 'revolutionerende'.

Aftalen blev indgået søndag i Ukraines hovedstad, Kyiv, i forbindelse med et besøg af Polens præsident, Andrzej Duda.

- Den polsk-ukrainske grænse skal forene og ikke splitte, sagde Duda, da han søndag om den første udenlandske leder siden Ruslands invasion 24. februar talte til medlemmerne af Ukraines parlament.

Millioner af ukrainere er flygtet fra krigen. Hovedparten er kommet ind i EU ved at krydse grænserne til Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn.

Polen har tildelt over tre millioner ukrainere ret til at bo, arbejde og få socialhjælp.

Zelenskyj anser grænseaftalen som vigtig i forhold til Ukraines ønske om på sigt at opnå medlemskab af EU.

- Det er også starten på vores integration i EU's fælles toldområde, siger han.

EU-Kommissionen kommer i juni med en vurdering af, om Ukraines ansøgning om at blive kandidat til et medlemskab skal accepteres.

Polen og Ukraine planlægger også at danne et nyt jernbaneselskab.

- Vi arbejder på at skabe et fællesejet jernbaneselskab, der skal øge den ukrainske økonomis eksportpotentiale, siger Ukraines minister for infrastruktur, Oleksandr Kubrakov, i en meddelelse.

Krigen i Ukraine har betydet, at cirka 25 millioner ton korn, der skulle være eksporteret, fortsat ligger på lager i landet på grund af ødelæggelser af infrastrukturen.

Ukraine plejer at udføre de fleste varer via søvejen. Men siden den russiske invasion har Ukraine været tvunget til eksportere med tog eller gennem landets mindre havne langs floden Donau.