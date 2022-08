Ulykkelig far raser: Gravid kone lå i en blodpøl

'Ved ankomsten til Fidelity Sundhedscenter lå patienten i en blodpøl i ambulancen,' lød det i lægejournalen.

'Barnet blev med det samme undersøgt, der var ingen tegn på liv, og det blev erklæret død ved ankomsten.'

Den Mærsk-ansatte James Koffa Wolova gennemgik sammen med sin kone sit livs mareridt 14. januar 2020, da de sammen tog på hospitalet. Hans gravide kone havde fået mavesmerter.

James Kuffa Wolovas kone endte på gulvet i en ambulance, da fødslen var gået i gang, og hovedet var kommet til syne. Foto: Anthon Unger

Som Mærsk-ansat på havnen i Monrovia, hovedstaden i det vestafrikanske land Liberia, var han omfattet af en udskældt sundhedsforsikring fra selskabet Pactilis, som Mærsk-selskabet APM Terminals havde tegnet til de ansatte.

Den gav adgang til et begrænset antal sundhedsklinikker udbudt til medarbejdere, deres ægtefælle samt tre børn.

Fragtet på gulv i ambulance

Det var derfor igennem denne forsikring, at de mødte op på en såkaldt sundhedsklinik i Monrovia, hovedstaden i Liberia.

James Kuffa Wolova og hans kone har ikke nogen grav, hvor de kan mindes og sørge over deres dødfødte søn. Eneste minde er en stak retsdokumenter fyldt med de grufulde detaljer fra den skæbnesvangre dag. Foto: Anthon Unger

Men ved ankomsten mente klinikkens læge pludselig, at hustruen skulle have et kejsersnit. Af sundhedsjournaler fremgår det, at hun blev placeret i en ambulance. Men der var ingen båre i ambulancen, så hun blev placeret på gulvet, fortæller hendes mand, James Koffa Wolova:

- På det tidspunkt var fødslen gået i gang, og barnets hoved var allerede kommet ud, siger han, da Ekstra Bladet og Danwatch møder ham i Liberia.

Sygeplejersker hoppede med ind i ambulancen, men lægen sendte dem ud igen, fortæller han videre.

Han var derfor alene med sin kone bag i ambulancen, da den satte kursen mod sygehuset Catholic Hospital ad Liberias veje, der er fyldt med huller og generelt er i en stand, der centrifugerer ethvert køretøj, som kører på dem.

Af lægejournalen fremgår det, at ud for havnen Freeport of Monrovia bad James Koffa Wolova lægen om at skifte retning og køre til det nærliggende Fidelity-sundhedscenter. Han var bange for sin kones sikkerhed.

Netop her omkring bad James Koffa Wolova lægen om at finde et andet hospital. Men det var for sent. Foto: Anthon Unger

- Jeg havde ikke forstand på, hvad jeg skulle gøre med barnet. Men jeg var urolig for min kone. Jeg nev hende; hun var bevidstløs. Da vi kørte over et bump, vågnede hun igen. Men jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Det hele var én stor blodpøl.

Ved ankomsten til klinikken blev barnet som omtalt øverst i denne artikel erklæret død.

Jeg fortjente ikke at miste min søn

James Koffa Wolova sidder med tårer i øjnene.

- Jeg fortjente ikke at miste min søn, når jeg er ansat i sådan et firma.

James Kuffa Wolova kæmper interviewet igennem for ikke at græde. Men det er umuligt. Uretfærdigheden kan ikke forklares. Foto: Anthon Unger

James Koffa Wolova kører nu en retssag mod klinikken. Hans døde barn var en dreng på tre kilo. På spørgsmålet om, hvorvidt vi må se gravstedet, svarer han:

- Jeg er glad for, at du spørger. Men i Liberia får man ikke sit barn med hjem, når det er død ved fødslen. De tog ham fra os med det samme.

Konfrontation: Mærsk skifter forsikring

Efter Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch er gået ind i sagen om James Koffa Wolova og de elendige forhold for medarbejderne under Mærsk i Liberia, sker der nu noget.

Således bekræfter Mærsk, der netop har præsenteret nyt rekord-overskud, at selskabet har skrottet den stærkt kritiserede sundhedsforsikring.

Presseansvarlig i Mærsk Signe Wagner skriver i en mail:

'Som allerede oplyst så var arbejdet med at undersøge muligheden for at skifte udbyder af sundshedsforsikring for bedre at møde medarbejdernes behov tidligere sat i gang. Jeg kan bekræfte, at den proces netop er færdiggjort, og at terminalen har skiftet udbyder til Omega Insurance.'

Ballah Kpadeh, chauffør og tillidsmand på havnen, er ikke i tvivl om, at skiftet kommer som følge af omtalen i de danske medier.

- Hele medarbejderstaben hernede sætter pris på, hvad I har gjort. Vi har stadig meget at kæmpe med, men dette har i den grad hjulpet os.

