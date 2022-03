Under massivt pres: Butikskæde fjerner russiske varer

Sportmasters administrerende direktør i Danmark, Andreas Holm, er ude i et større forsvar for at undgå en boykot af kæden, som flere har opfordret til på sociale medier.

Kimen til konflikten er de tre personer med russisk baggrund, der gennem et selskab i Singapore ejer den danske sportskæde.

Men frustrationen over Ruslands invasion af Ukraine giver ikke mening at rette mod Sportmaster, mener Andreas Holm.

- Vi har de seneste dage fået en masse henvendelser om vores ejerskab, og hvor det kommer fra. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi er en selvstændig, dansk virksomhed, der er ejet af tre personer, der tidligere har været russiske statsborgere, og hvoraf to af dem faktisk er født i Ukraine.

- Og i dag er alle europæiske statsborgere, der driver en international virksomhed, siger Andreas Holm og understreger, at penge fra Sportmaster i Danmark ikke ender i den russiske statskasse.

De reelle ejere af Sportmaster i Danmark siden 2019 er Nikolay og Vladimir Alekseevich Fartushnyak og Alexander Ivanovich Mikhalskiy, der tidligere har haft eller fortsat har et russisk pas.

Ifølge CVR-registeret, bor de tre i dag i Schweiz og er ifølge Andreas Holm i dag europæiske statsborgere. Hovedparten af forretningen ligger i Østeuropa og Sportmaster-kæden blev grundlagt i Rusland i 1992.

Sanktioner

I forlængelse af konflikten mellem Rusland og Ukraine, er det singaporeanske moderselskab, der også ejer Sportmaster Danmark, i 2021 kommet på en sanktionsliste udfærdiget af Ukraines regering. Ifølge det ukrainske medie Kyiv Post blev sanktionerne indført grundet Sportmasters forretninger på Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014.

På den russiske søgemaskine Yandex' kort, fremgår det, at der er fire Sportmaster-butikker på Krim.

Sportmaster i Danmark tager kraftig afstand fra Ruslands invasion af Ukraine, understreger Andreas Holm.

- Min sympati ligger 100 procent hos Ukraine, det ukrainske folk og alle andre, der er ramt af denne her konflikt. Jeg synes, det er fuldstændig forkasteligt og forfærdeligt angreb fra Putin og den russiske regering på Ukraine, siger han.

'På ingen måde'

Jeg går heller ikke ud fra, at du går ind for, at lande annekterer andre landes territorium?

- Nej, det gør jeg på ingen måde, siger Andreas Holm.

Hvad tænker du så om, at man driver forretning et sted som Krim-halvøen?

- Det vil jeg gerne have mulighed for at vende tilbage på efter vores interview. Jeg kan dog sige, at det ukrainske selskab er drevet af ukrainere, og at der fortsat ligger butikker, der er drevet af den ukrainske ledelse, siger direktøren.

Men du kan vel godt svare på, hvad du synes. Du siger, at krigen selvfølgelig ikke er noget, du bakker op om, og du går heller ikke ind for, at nogen lande med magt tager andre landes territorium. Så kan du vel også sige, hvad du så synes om, at man som forretning opererer et sted som Krim-halvøen?

- Ja. Og der kan man sige, at de butikker, der ligger på Krim-halvøen, ligger der fortsat og er drevet af Ukrainere. Og der er ikke så meget at sige til det. Det er stadig et ukrainsk selskab, så der er ingen konflikt omkring det længere.

Men hvis der ikke er nogen konflikt omkring det, hvorfor er de så blevet sanktioneret?

- Det er et anliggende som vi i Sportmaster Danmark ikke er involveret i. Vi har bedt Sportmaster Singapore om input, men ikke modtaget svare retur endnu.

Fjerner varer

Sportmaster Danmark er gået i gang med at fjerne de varer fra hylderne, som er produceret i Rusland. Her er identificeret i alt 29 varer, men direktøren vil ikke svare på, hvor stor en del af designet af Sportmasters egne brands, der udføres i Rusland.

- Der ligger forskellige (udviklings- og designcentre, red.) rundt omkring, og der ligger også et udviklings- og designcenter i Singapore. Det vigtige er, at det er ikke noget, vi betaler for, og der går ikke nogen penge til Rusland eller den russiske statskasse fra os. Der er også varer, som designes i Danmark, siger Andreas Holm.

Han understreger samtidig, at også andre af de store internationale mærker, der føres i Sportsmaster og andre sportsbutikker, kan få udført hele eller dele af deres design i Rusland. Derfor er det varer, der decideret produceres i Rusland, som de vil fjerne.

Ekstra Bladet har tirsdag gennem Andreas Holm anmodet om et interview med en af de tre ejere med russisk baggrund, men har i skrivende stund ikke fået en tilbagemelding på, om de ønsker at medvirke.