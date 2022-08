Underskud til dansk gigant

Problemer med at skaffe de nødvendige dele og stigende udgifter til energi og råvarer betyder, at vindmølleproducenten Vestas har svært ved at få forretningen til at løbe rundt.

Selskabet har onsdag morgen offentliggjort regnskabet for andet kvartal i år, og det viser et minus på 139 millioner euro før skat.

Omsætningen faldt med syv procent sammenlignet med samme periode sidste år og udgjorde 3,3 milliarder euro.

Ordreindgangen er også svagere end ventet. Til gengæld er det lykkedes at få den gennemsnitlige pris på landvindmøller hævet til 0,96 millioner euro pr. megawatt, hvilket er en stigning på 22 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Administrerende direktør Henrik Andersen sammenfatter årets første seks måneder således:

- Første halvår 2022 var karakteriseret af geopolitisk usikkerhed og forstyrrelser i forsyningskæden, omstændigheder, der har fået omkostningerne til at stige og har medført en energikrise.

- Denne udvikling understreger det akutte behov for en grøn omstilling og styrker den politiske opbakning til vedvarende energi verden over, men skaber samtidig et særdeles udfordrende forretningsmiljø, som påvirker Vestas’ finansielle resultater negativt, hedder det i en pressemeddelelse.

Vestas står i øvrigt ikke alene med at skulle løse problemer med bøvlet logistik og højt energiforbrug.

Konkurrenten Siemens Gamesa aflagde regnskab for en uge siden, og her var meldingerne de samme, ligesom General Electric også har svært ved at få driften til at løbe rundt.

I forbindelse med regnskabet fortæller selskabet, at man har solgt sin converters- og controlsforretning til KK Wind Solutions.

Handlen omfatter tre fabrikker i Danmark, Indien og Kina med sammenlagt 600 ansatte.