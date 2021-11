Unibrew overtager kendt producent af mineralvand

Royal Unibrew har opkøbt selskabet Aqua d’Or Mineral Water, der står bag de kendte mineralvandsprodukter af samme navn.

Det oplyser Royal Unibrew i en meddelelse til fondsbørsen.

Aqua d’Or Mineral Water er nok mest kendt for sine flasker med mineralvand med og uden brus.

Flere kan formentlig også genkende selskabets flasker med iste.

Efter at være blevet grundlagt i 1987 er Aqua d’Or Mineral Water vokset til at blive en ledende aktør på både det danske og det svenske marked.

I 2015 blev selskabet overtaget af den franske fødevarekoncern Danone, som nu har solgt selskabet videre til Royal Unibrew.

- Jeg er meget glad for at kunne annoncere, at vi har indgået en aftale om at overtage Aqua d’Or, og vi ser frem til at byde vores nye kolleger velkommen til Royal Unibrew, siger Lars Jensen, administrerende direktør i Unibrew.

- Aqua d’Or har bygget et stærkt brand i vandkategorien i Danmark, og det passer strategisk meget godt til vores egen vandforretning i Danmark såvel som til vores strategiske fokus på produkter med lavt eller intet sukkerindhold.

Aqua d’Or Mineral Water har omkring 75 medarbejdere. I 2020 havde selskabet en omsætning på omkring 180 millioner kroner.

Til sammenligning havde Royal Unibrew, det næststørste bryggeri i Danmark efter Carlsberg, i 2020 en omsætning på 7,6 milliarder kroner.

Unibrew oplyser, at overtagelsen af Aqua d’Or Mineral Water er betinget af de relevante myndigheders godkendelse.

Godkendelsen forventes at være på plads i første halvdel af 2022.