Ups! Dansk gigant i bommert

Nøgletal havde ved en fejl sneget sig ud på Demants hjemmeside. De afslører, at den danske virksomhed er tæt på at leve op til analytikernes forudsigelse

Den danske høreapparatsproducent Demant leverede i 2021 en organisk vækst på 27 procent og et driftsoverskud på 3,4 milliarder kroner.

Det viser C25-virksomhedens nøgletal, der ved en fejl blev offentliggjort på selskabets hjemmeside, skriver Euroinvestor.

'Vi bekræfter tallene, som dog skal godkendes af revisorerne og bestyrelsen,' skriver høreapparatproducenten.

Nøgletallene ligger med tæt på analytikernes forventninger.

Her lød gennemsnittet af analytikernes bud på en organisk vækst på 28 procent og et driftsoverskud på netop de 3,4 milliarder.

Demant har ligesom en lang række andre store virksomheder fået en hårdt begyndelse på aktiemarkedet i 2022.

Alligevel kan de notere sig for en kursstigning på over 20 procent over de seneste 12 måneder.

Demants endelige regnskab offentliggøres tirsdag morgen.