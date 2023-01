USA når gældsloft 19. januar ifølge finansminister

Den amerikanske finansminister, Janet Yellen, advarer om, at USA forventes at nå sit gældsloft 19. januar.

Det skriver hun i et brev til ledelsen af USA's kongres.

Hun opfordrer i brevet kongressen til at hæve eller suspendere gældsloftet.

- Præsidenter og tidligere finansministre fra begge partier har gjort det klart, at regeringen ikke må misligholde nogen gældsforpligtelse, skriver hun i brevet.

Uden politisk handling vil det amerikanske finansministerium efterfølgende være nødsaget til at tage ekstraordinære tiltag i brug for at forhindre, at USA går i betalingsstandsning.

Det er Janet Yellens vurdering, at de tiltag kan holde USA kørende indtil i hvert fald juni.

I december vedtog et flertal i Repræsentanternes Hus et forslag om at forhøje den amerikanske stats gældsloft med omkring 2500 milliarder dollar til 31.400 milliarder dollar.

Uden en forhøjelse vil det amerikanske finansministerium ikke råde over penge til at betale for eksempel renter på de statsobligationer, som USA har udstedt.

Janet Yellen advarer i brevet om, at manglende handling vil føre til uoprettelig skade 'til den amerikanske økonomi, alle amerikaneres levevej og global finansiel stabilitet'.

- Tidligere har selv truslen om, at den amerikanske regering muligvis misligholder sine gældsforpligtelser, ført til reelle skader, skriver hun i brevet.

Her nævner hun den eneste gang, USA's kreditværdighed nogensinde er blevet nedgraderet. Det skete i 2011.