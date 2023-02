USA opgiver at finde nedskudte flyvende objekter

USA har afsluttet eftersøgningsindsatsen for at finde to ukendte flyvende objekter, der blev skudt ned over USA tidligere i februar.

Det oplyser USA's forsvarsministerium, Pentagon, natten til lørdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- USA's Nordlige Kommando har anbefalet, at eftersøgningsindsatsen konkluderes i dag nær Deadhorse i Alaska og på Lake Huron, eftersom at eftersøgningsaktiviteterne ikke har ført til fund af rester fra flyvende objekter, der blev skudt ned 10. og 12. februar, lyder det.

Fredag, lørdag og søndag i sidste uge blev tre objekter skudt ned over Canada og USA. Det er uvist, hvad de tre objekter var, og hvor de kom fra.

Tidligere på måneden blev det, som Pentagon har beskrevet som en mulig kinesisk spionballon, skudt ned.

Kina har afvist, at det har sendt en spionballon over USA, og siger, at det var en vejrballon, der var kommet på afveje.

Fredag lyder det også fra USA's Nordlige Kommando, at indsatsen med at lede efter rester af den formodede spionballon er afsluttet.

John Kirby, der er talsmand for USA's Nationale Sikkerhedsråd, siger, at man har fundet en del ting efter den formodede spionballon.

Han siger, at USA allerede har lært en del om ballonen ved at observere den, da den fløj over USA.

- Vi kommer til at lære endnu mere, mener vi, ved at kigge på dens indmad og se, hvordan den virkede, og hvad den var i stand til, lyder det fra Kirby.

Det amerikanske militær siger, at det mener, at det har indsamlet alle sensorer og elektroniske dele af ballonen og store dele af dens ydre dele.

Nedskydningen af den formodede spionballonen har skabt diplomatiske spændinger mellem USA og Kina.

Blandt andet har USA's udenrigsminister Antony Blinken udskudt et planlagt besøg til Kina.