USA: Rusland ser ud til at have lært af sine fejl i Ukraine

USA tror, at Rusland har lært af sine fejl i det nordlige Ukraine, og at landet er klar til at tage sine erfaringer i brug i forbindelse med en ny offensiv i Donbas-regionen.

Det siger en ledende embedsmand i det amerikanske forsvar mandag til CNN.

- Det, vi har set i løbet af de seneste dage, er, at de forsøger at skabe de rigtige betingelser (for et angreb, red). Vi kalder det at forme kamphandlingerne, siger embedsmanden.

- Det ser ud til, at de prøver at lære af fejlene i nord, hvor de ikke havde ordentligt styr på forsyningskæderne i det område, de arbejdede i.

Ifølge embedsmanden har USA de seneste dage set Rusland flytte 'tungt artilleri, kommandocentraler og helikoptere' ind i det sydlige og østlige Ukraine de seneste par dage som en del af 11 nye taktiske bataljoner.

USA vurderer ifølge CNN, at Rusland nu har i alt 76 kampklare bataljoner i området.

- De har øget deres kampdygtighed i Ukraine, siger embedsmanden, der påpeger, at alle Ruslands landstyrker nu er i det syd- og østlige Ukraine.

Han understreger, at USA ikke kan sige præcist, hvordan de 11 nye bataljoner er blevet fordelt i Ukraine.

Udmeldingen fra USA kommer, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, tidligere mandag oplyste, at kampen om Donbas officielt er begyndt.

Modsat slagene i nord skal de nye kampe udkæmpes på det sydøstlige Ukraines åbne steppelandskab. Derfor er USA i gang med at levere en række tungere våben til ukrainerne for at hjælpe dem i kampen mod Rusland.

Våbnene inkluderer blandt andet 11 Mi-17 helikoptere, 300 Switchblade-droner og 18 Howitzer-kanoner.

USA's forsvarsministerium har ifølge CNN tidligere oplyst, at det er nødt til at tilbyde træning til Ukraines styrker på grund af flere af våbnenes kompleksitet.

Træningen skal foregå uden for Ukraine og vil begynde 'i løbet af de kommende dage', siger den unavngivne embedsmand til CNN.